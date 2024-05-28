"Трагічна помилка": Нетаньягу прокоментував удар ЦАХАЛу по Рафаху, внаслідок якого загинули цивільні

Про це Нетаньягу сказав, звертаючись до парламенту Ізраїлю, передає Голос Америки.

"Попри наші найбільші зусилля не зашкодити невинним цивільним, вчора (26 травня, - ред.) сталася трагічна помилка", - сказав він.

Прем'єр Ізраїлю зазначив, що Ізраїль розслідує авіаудар, якого ЦАХАЛ завдав по Рафаху.

Раніше Збройні сили Ізраїлю заявили, що удар базувався на "точних розвідданих". Там заявили, що він знищив начальника штабу ХАМАСу та ще одного представника ХАМАСу, який відповідальний за смертельні напади на ізраїльтян.

"Ізраїль має право переслідувати ХАМАС, і наскільки нам відомо, цей удар вбив двох високопоставлених терористів ХАМАСу, відповідальних за напади на ізраїльських цивільних. Але ми чітко вказуємо, що Ізраїль повинен вживати всіх можливих заходів, щоб захистити цивільних", - заявив представник Ради національної безпеки США.

Водночас світові лідери розкритикували цей удар та закликали Ізраїль виконати рішення суду ООН, за яким він має припинити атаки на Рафах.