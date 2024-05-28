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Головна Війна в Ізраїлі "Трагічна помилка": Нетаньягу прокоментував удар ЦАХАЛу по Рафаху, внаслідок якого загинули цивільні

"Трагічна помилка": Нетаньягу прокоментував удар ЦАХАЛу по Рафаху, внаслідок якого загинули цивільні

28 травня, 2024 вiвторок
02:16
Війна в Ізраїлі Біньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав удар ЦАХАЛу по Рафаху 26 травня, внаслідок якого загинуло щонайменше 45 цивільних, "трагічною помилкою"

Зміст

Про це Нетаньягу сказав, звертаючись до парламенту Ізраїлю, передає Голос Америки

"Попри наші найбільші зусилля не зашкодити невинним цивільним, вчора (26 травня, - ред.) сталася трагічна помилка", - сказав він. 

Прем'єр Ізраїлю зазначив, що Ізраїль розслідує авіаудар, якого ЦАХАЛ завдав по Рафаху.

Раніше Збройні сили Ізраїлю заявили, що удар базувався на "точних розвідданих". Там заявили, що він знищив начальника штабу ХАМАСу та ще одного представника ХАМАСу, який відповідальний за смертельні напади на ізраїльтян.

"Ізраїль має право переслідувати ХАМАС, і наскільки нам відомо, цей удар вбив двох високопоставлених терористів ХАМАСу, відповідальних за напади на ізраїльських цивільних. Але ми чітко вказуємо, що Ізраїль повинен вживати всіх можливих заходів, щоб захистити цивільних", - заявив представник Ради національної безпеки США. 

Водночас світові лідери розкритикували цей удар та закликали Ізраїль виконати рішення суду ООН, за яким він має припинити атаки на Рафах.

  • 26 травня ізраїльська авіація завдала ударів по Рафаху, унаслідок яких загинуло щонайменше 35 палестинців, ХАМАС у відповідь закликав палестинців "повстати та вийти на марш". 
Теги:
Світ
Ізраїль
Палестина
Хамас
Беньямін Нетаньягу
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