Посол України заявив, що Ізраїль відмовився спільно протидіяти іранським дронам

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Ynet, цитує Times of Israel.

Як розповів посол, у лютому 2023 року він привіз до офісу прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу залишки іранського безпілотника, яким Росія обстріляла Київ. Тоді він попередив, що без співпраці з Україною такими самими безпілотниками незабаром атакують Ізраїль.

"Я не хочу зараз говорити: "Так я і казав"", - сказав Корнійчук, маючи на увазі удар ліванського угруповання "Хезболла" по ізраїльській військовій базі за допомогою іранських безпілотників.

Попри те, що від початку нападу ХАМАС на Ізраїль співпраця Києва та Єрусалима стала активнішою, на думку українського посла, могло бути зроблено більше, зокрема обмін розвідданими.

"Мені давно стало ясно, що ми воюємо з одним і тим же ворогом. Я можу сказати, що після нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня, Ізраїль прокинувся, але ще багато чого потрібно зробити", - наголосив Корнійчук, підкресливши тісні зв’язки між Росією та Іраном.

Що відомо про співпрацю України й Ізраїлю

Ізраїль у 2022 році обіцяв спеціально розробити та поставити Україні системи оповіщення для цивільного населення. У січні Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення.

Наприкінці квітня стало відомо, що Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про атаки. У травні цю систему протестували в столиці.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповідав про переваги ізраїльської системи оповіщення. За його словами, ця система оповіщення - не ППО, однак за її допомогою військові знатимуть, куди летить ворожий об'єкт, і вмикатимуть сирену лише там, а не по всій Україні.

Водночас посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, коментуючи надання Києву системи ранніх оповіщень, заявив, що його країна виконала все, що обіцяла, і далі справа за Україною.