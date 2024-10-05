"Запитання до України, а не до нас": посол Ізраїлю про те, чому не працює надана Києву система ранніх оповіщень

Про це він сказав в інтерв'ю ZN.ua.

Відповідаючи на питання, чому в Києві досі не запрацювала ізраїльська система раннього оповіщення, посол зазначив, що це "запитання до України, а не до нас".

"Все, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи. Єдина інформація, яка в мене є від наших військових, які працювали над цією системою, ми виконали свої обіцянки та передали українській стороні все, що мали передати", - сказав Бродський.

Він додав, що процес надання Україні цієї системи був досить довгим, але наголосив, що зі сторони Ізраїлю - він закінчений.

Що відомо

Ізраїль у 2022 році обіцяв спеціально розробити та поставити Україні системи оповіщення для цивільного населення. У січні Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення.

Наприкінці квітня стало відомо, що Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про атаки. У травні цю систему протестували в столиці.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповідав про переваги ізраїльської системи оповіщення. За його словами, ця система оповіщення - не ППО, однак за її допомогою військові знатимуть, куди летить ворожий об'єкт, і вмикатимуть сирену лише там, а не по всій Україні.

"Насправді більшою частиною це програмний продукт, який, використовуючи нашу систему обладнання, зможе точніше інформувати про потенційні об’єкти ураження та локалізацію. Тобто якщо десь із території Росії у повітря підніметься винищувач чи буде запущено ракету або дрон, система зможе спрогнозувати, куди прямує цей об’єкт, і відповідно, сигнал повітряної тривоги лунатиме не по всій країні, а у конкретній області чи навіть місті", - пояснював дипломат.