"Запитання до України, а не до нас": посол Ізраїлю про те, чому не працює надана Києву система ранніх оповіщень
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, коментуючи надання Києву системи ранніх оповіщень, заявив, що його країна виконала все, що обіцяла, і далі справа за Україною
Про це він сказав в інтерв'ю ZN.ua.
Відповідаючи на питання, чому в Києві досі не запрацювала ізраїльська система раннього оповіщення, посол зазначив, що це "запитання до України, а не до нас".
"Все, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи. Єдина інформація, яка в мене є від наших військових, які працювали над цією системою, ми виконали свої обіцянки та передали українській стороні все, що мали передати", - сказав Бродський.
Він додав, що процес надання Україні цієї системи був досить довгим, але наголосив, що зі сторони Ізраїлю - він закінчений.
Що відомо
Ізраїль у 2022 році обіцяв спеціально розробити та поставити Україні системи оповіщення для цивільного населення. У січні Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення.
Наприкінці квітня стало відомо, що Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про атаки. У травні цю систему протестували в столиці.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповідав про переваги ізраїльської системи оповіщення. За його словами, ця система оповіщення - не ППО, однак за її допомогою військові знатимуть, куди летить ворожий об'єкт, і вмикатимуть сирену лише там, а не по всій Україні.
"Насправді більшою частиною це програмний продукт, який, використовуючи нашу систему обладнання, зможе точніше інформувати про потенційні об’єкти ураження та локалізацію. Тобто якщо десь із території Росії у повітря підніметься винищувач чи буде запущено ракету або дрон, система зможе спрогнозувати, куди прямує цей об’єкт, і відповідно, сигнал повітряної тривоги лунатиме не по всій країні, а у конкретній області чи навіть місті", - пояснював дипломат.
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