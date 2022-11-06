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Війна в Україні переросте у громадянську війну всередині Росії, - Піонтковський

6 листопада, 2022 неділя
08:05
війна з Росією Андрій Піонтковський

Політолог Андрій Піонтковський зазначив, що Кадиров і Пригожин задали новий тон російській політиці

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Росії вже визначальним буде не якісь фінансових зв'язків з олігархами. Сила політика вже визначається кількістю озброєних людей, які йому підкоряються. І це картина абсолютно нової Росії. Сила Пригожина та сила Кадирова в тому, що в них є по 30 тисяч озброєних солдатів, що підкоряються лише їм. На фронті виникає маса ситуацій та зіткнень цих структур із російськими збройними силами", - зауважив Піонтковський.

За словами політолога, путінська держава втратила монополію на насильство.

"Насильство стає аргументом тих польових командирів, які змогли згуртувати в себе найбільш кваліфіковані, енергійні та чисельні збройні підрозділи. Це блискавиці нової тривалої громадянської війни, що сколихне всю Росію. Війна в Україні переросте в громадянську війну всередині Росії. Поки що це боротьба елітна. А ось боротьба масова, народна почнеться тоді, коли половина мобіків, які виживуть після поразки Росії повернуться зі своїми автоматами в столицю. Ось приблизно така перспектива зараз у Росії", - пояснив Піонтковський.

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