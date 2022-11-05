Найбільша атомна субмарина США увійшла до Середземного моря
Американська атомна субмарина Rhode Island, яка може містити 24 міжконтинентальні балістичні ракети Trident II D5 з ядерними боєголовками, увійшла до Середземного моря
Про це йдеться в документі ВМС США.
"Підводний човен з балістичними ракетами типу "Огайо" ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибув до Гібралтару для планового відвідування порту 1 листопада 2022 року", - йдеться в документі.
Командир американської оперативної групи 69 Джон Креддок наголосив, що такий візит зміцнює тверду відданість підтримці союзників у Європі.
Відомо, що субмарина USS Rhode Island - найбільший у світі підводний носій ядерної зброї. Вона може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, здатні вражати цілі на відстані до 18 тис. км із максимальною швидкістю понад 23 тис. км/год.
La Repubblica пише, що тільки на цьому підводному човні може бути від 150 до 200 атомних боєголовок. Видання припускає, що поява субмарини саме зараз - "послання Кремлю".
"Rhode Island виплила три дні тому в британському порту Гібралтар. Оскільки вона може плавати під водою місяцями, не бувши виявленою, рішення показати її свідчить про готовність американців надіслати сигнал Кремлю", - йдеться у матеріалі французького видання.
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