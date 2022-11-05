Про це йдеться в документі ВМС США.

"Підводний човен з балістичними ракетами типу "Огайо" ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибув до Гібралтару для планового відвідування порту 1 листопада 2022 року", - йдеться в документі.

Командир американської оперативної групи 69 Джон Креддок наголосив, що такий візит зміцнює тверду відданість підтримці союзників у Європі.

Відомо, що субмарина USS Rhode Island - найбільший у світі підводний носій ядерної зброї. Вона може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, здатні вражати цілі на відстані до 18 тис. км із максимальною швидкістю понад 23 тис. км/год.

La Repubblica пише, що тільки на цьому підводному човні може бути від 150 до 200 атомних боєголовок. Видання припускає, що поява субмарини саме зараз - "послання Кремлю".

"Rhode Island виплила три дні тому в британському порту Гібралтар. Оскільки вона може плавати під водою місяцями, не бувши виявленою, рішення показати її свідчить про готовність американців надіслати сигнал Кремлю", - йдеться у матеріалі французького видання.

18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

24 жовтня начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна, але не більша, ніж була вісім місяців чи два роки тому.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

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