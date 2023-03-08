Про це Віндман заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, що ця війна почне сходити нанівець, і до кінця року ми розпочнемо входити до фази дипломатії з переговорами. Протягом цієї весни, літа та осені Росія спробує перейти у наступ, захопити територію у тих чотирьох регіонах, які вона називає своїми. Вони можуть мати обмежені тактичні успіхи, але це не буде щось близьке до того, що Україна змогла зробити в Харкові чи Херсоні, або до того, що Росія зробила на початку, у перші два-три тижні війни, коли це були переважно блискавичні атаки через кордон", - сказав Віндман.

На його думку, після того, як росіяни зазнають ще більших втрат, вони будуть вимушені перейти в оборону.

"Росія, ймовірно, спалить більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ. Ймовірно, це відбудеться влітку, і наприкінці весни розпочнеться звільнення додаткових територій. Тож, я думаю, у короткостроковій та середньостроковій перспективі всі переваги на боці України. Росія втратила надто багато техніки. Її особовий склад отримує лише базову підготовку. А Україна з кожним днем стає сильнішою, отримуючи західне озброєння та навчаючи солдатів на Заході. До кінця цього року успіх буде на боці України", - переконаний Віндман, який є ветераном війни в Іраку.