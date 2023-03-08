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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Війна в Україні почне сходити нанівець, до кінця року ми розпочнемо входити до фази дипломатії, - ексдиректор радбезу США у справах Європи Віндман

Війна в Україні почне сходити нанівець, до кінця року ми розпочнемо входити до фази дипломатії, - ексдиректор радбезу США у справах Європи Віндман

8 березня, 2023 середа
09:37
війна з Росією Алекс Віндман

Колишній директор ради безпеки США у справах Європи Алекс Віндман спрогнозував, що до кінця 2023 року війна РФ проти України почне переходити у фазу переговорів

Про це Віндман заявив у інтерв'ю РБК-Україна

"Я думаю, що ця війна почне сходити нанівець, і до кінця року ми розпочнемо входити до фази дипломатії з переговорами. Протягом цієї весни, літа та осені Росія спробує перейти у наступ, захопити територію у тих чотирьох регіонах, які вона називає своїми. Вони можуть мати обмежені тактичні успіхи, але це не буде щось близьке до того, що Україна змогла зробити в Харкові чи Херсоні, або до того, що Росія зробила на початку, у перші два-три тижні війни, коли це були переважно блискавичні атаки через кордон", - сказав Віндман. 

На його думку, після того, як росіяни зазнають ще більших втрат, вони будуть вимушені перейти в оборону. 

"Росія, ймовірно, спалить більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ. Ймовірно, це відбудеться влітку, і наприкінці весни розпочнеться звільнення додаткових територій. Тож, я думаю, у короткостроковій та середньостроковій перспективі всі переваги на боці України. Росія втратила надто багато техніки. Її особовий склад отримує лише базову підготовку. А Україна з кожним днем стає сильнішою, отримуючи західне озброєння та навчаючи солдатів на Заході. До кінця цього року успіх буде на боці України", - переконаний Віндман, який є ветераном війни в Іраку. 



 
російська армія
Херсон
США
Харківщина
наступ ЗСУ
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