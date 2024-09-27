Росіяни почали активно наступати на Вугледар після провалу свого контрнаступу на Курщині, - "Інформаційний спротив"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Саме Вугледар зараз за інтенсивністю бойових дій та використанням механізованої компоненти, тобто техніки, майже на одному рівні з Покровсько-Курахівським напрямком. Вони між собою пов'язані. Але є один дуже важливий нюанс. Активізація наступальних дій на Вугледар відбулася після того, як фактично можна було констатувати повний провал контрнаступальної операції РФ в Курській області", - зауважив Коваленко.

За словами військового експерта, активні наступальні дії на Вугледар почалися, коли росіянам вже стало зрозуміло, що контрнаступ РФ у Курській області провалився, і до дня народження Путіна вони не зможуть звітувати, що звільнили Курську область.

"Тоді вони перейшли на інші сценарії, і Вугледар є одним з них. Подарувати Вугледар до дня народження Путіна. Покласти там десятки тисяч російських військових і техніки, але зробити йому такий великий подарунок", - наголосив Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" також додав, що наразі росіяни не задоволені тим, що відбувається в Курській області.

"Їх не влаштовує те, що вони не можуть виправити цю ситуацію. При тому, що нібито російський контрнаступ відбувається, але Сили оборони України продовжують розширювати зону контролю. Тобто це парадоксальна ситуація", - резюмував Коваленко.