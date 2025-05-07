Аналітик Їжак назвав головну причину погроз Кремля вдарити ракетою "Орешник" по Києву
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак: погрози Кремля ударити ракетою "Орешник" по Києву повʼязані з побоюванням Москви зриву проведення параду на 9 травня
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Кремль дуже боїться, що їм зіпсують свято і великий візит Сі Цзіньпіна до Москви. Вони бояться, що він вирішить змінити плани й натомість поїде до Швейцарії, де розпочинаються консультації між США й Китаєм стосовно тарифів. Це дійсно визначальна подія зараз у світі", - вважає Їжак.
Аналітик наголосив, що Москва не має планів припиняти вогонь на лінії вогню, а всі ці "ініціативи перемирʼя" повʼязані лише з політичним тиском на Україну.
"Росіяни шлють сигнали, щоб їм не псували свято. З іншого боку, вони намагаються нам натякнути, що якщо ми не будемо проводити цей "марш мертвих" в Києві й не святкувати разом із ними, то вони завдадуть удару по столиці ракетою "Орешник". А якщо не буде марш з колорадськими стрічками, то тоді вони не будуть бути по Києву. Це тиск на Україну, щоб і не псували свято і щоб ми відзначали ці дні так, як хочуть росіяни. Нового тут нічого немає. Жодного припинення вогню немає і це скоріше політична акція для росіян, яка призначена забезпечити спокійне проведення цього їхнього свята", - додав він.
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- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на нічну атаку РФ по Україні. За його словами, ворог відкидає пропозицію України щодо припинення вогню
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