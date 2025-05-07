Путін відповідає жорсткими ударами на пропозиції припинити вогнь, - Сибіга та Зеленський відреагували на нічну атаку РФ

Про це пише МЗС України.

"Путін відповідає такими жорстокими ударами на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше. Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США", - заявив він.

За його словами, необхідно посилити тиск на Москву, щоб покласти край війні в Україні.

"Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською Росією є неприйнятним. Це не визволителі, а воєнні злочинці", - зазначив глава МЗС.

Реакція Зеленського

Очільник України заявив, що вночі росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "шахеди".

За його словами, двічі під ударами був Київ. Спершу ворог ударив балістикою, на ранок атакував дронами. Станом на 10 ранку відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. Також загинули дві людини - жінка та її син.

Крім цього, звечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині. Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби. Вони обстрілювали цю місцевість саме тоді, коли тривали рятувальні роботи.

"Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру", - додав він.