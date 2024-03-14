Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи припустив, як розвиватимуться події з Taurus для України

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Боюсь, що допоки Шольц залишається канцлером, то прямого постачання Німеччиною до України Taurus скоріш за все не відбудеться. Можливо буде обмін, тобто Велика Британія може отримати ці ракети, а потім свої Storm Shadow давати Україні. На жаль, Шольц так далеко пішов зі своїми заявами щодо Taurus, що навряд чи вже змінить свою позицію в інший напрямок. З Шольцом є тільки один варіант, що якась інша країна може постачати Taurus. Південна Корея має ці ракети, і теоретично могла б передати їх Україні або за обміном", - припустив Умланд.

Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи також додав, що завтра 15 березня відбудеться цікава зустріч Макрона, Туска та Шольца в Берліні.

"Тому, що Макрон прийняв проукраїнську лінію й почав говорити про можливість військ НАТО на території України. Про що не можна говорити в Німеччині - це табу в політиці. Буде цікаво подивитися, що вийде з цієї дискусії", - зауважив Умланд.