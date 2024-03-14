Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи припустив, як розвиватимуться події з Taurus для України
Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд вважає, що допоки Шольц залишається канцлером, то прямого постачання Taurus Україні не відбудеться
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Боюсь, що допоки Шольц залишається канцлером, то прямого постачання Німеччиною до України Taurus скоріш за все не відбудеться. Можливо буде обмін, тобто Велика Британія може отримати ці ракети, а потім свої Storm Shadow давати Україні. На жаль, Шольц так далеко пішов зі своїми заявами щодо Taurus, що навряд чи вже змінить свою позицію в інший напрямок. З Шольцом є тільки один варіант, що якась інша країна може постачати Taurus. Південна Корея має ці ракети, і теоретично могла б передати їх Україні або за обміном", - припустив Умланд.
Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи також додав, що завтра 15 березня відбудеться цікава зустріч Макрона, Туска та Шольца в Берліні.
"Тому, що Макрон прийняв проукраїнську лінію й почав говорити про можливість військ НАТО на території України. Про що не можна говорити в Німеччині - це табу в політиці. Буде цікаво подивитися, що вийде з цієї дискусії", - зауважив Умланд.
- Шольц на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".
- У кінці лютого Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.
- 9 лютого Британія запропонувала бути посередником у передачі Україні ракет Taurus.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 11 березня заявила, що кільцевий обмін зброєю з Британією у випадку з далекобійними ракетами Taurus є хорошою ідеєю.
- Канцлер ФРН заявив, що не хоче створювати марних очікувань щодо ракет Taurus, тому чітко й конкретно підтверджує свою незгоду з можливістю передачі Україні цього виду озброєнь.
- Президент Франції Еммануель Макрон 15 березня відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб зменшити напруженість навколо України. До зустрічі приєднається прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
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