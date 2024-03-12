Шольц підтвердив, що не погодиться передати ракети Taurus Україні
Канцлер ФРН заявив, що не хоче створювати марних очікувань щодо ракет Taurus, тому чітко й конкретно підтверджує свою незгоду з можливістю передачі Україні цього виду озброєнь
Про це Олаф Шольц сказав під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні, передає Укрінформ.
"Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України", - заявив глава уряду ФРН.
Тому, за словами канцлера, його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є "не виправданим".
"Це моє завдання як канцлера, як глави уряду, висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. І мої відповіді відтак є чіткими", - сказав Шольц.
Він повторив, що Німеччина, безумовно, є країною, яка найбільше підтримує Україну – фінансово, а також постачаннями зброї.
"Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів", - заявив канцлер. Він назвав цю допомогу високоефективною, надійною і постійною, яку Україна дуже цінує.
Показово, що Шольц дуже рідко згадує назву ракети – Taurus. Цього разу він знову жодного разу не вимовив це слово.
- Шольц на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".
- У кінці лютого Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.
- 9 лютого Британія запропонувала бути посередником у передачі Україні ракет Taurus.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 11 березня заявила, що кільцевий обмін зброєю з Британією у випадку з далекобійними ракетами Taurus є хорошою ідеєю.
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