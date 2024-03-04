Армія РФ тисне з флангів і йде в лобові атаки поблизу Іванівського, основна мета - Часів Яр
На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське
Про це розповів начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш у етері телеканалу "Еспресо".
"Поблизу Часового Яру ситуація дуже складна. Ворог продовжує сунути в районі Іванівського, застосовує там свої штурмові підрозділи, артилерію, гранатомети, міномети різних калібрів та авіацію. Щоправда, авіації стало дещо менше, приблизно вдвічі зменшилась кількість обстрілів. Противник продовжує тиснути штурмовими групами як з флангів, так і в лоб поблизу Богданівки та Іванівського. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої, саме в Іванівському вирішується ключова мета подальшого успіху та наступу противника", - повідомив він.
Основна мета росіян - Часів Яр. Оскiльки після Часового Яру вони зможуть отримати плацдарм для продовження наступу на Костянтинівку, а в подальшому, з південного флангу, на Краматорсько-Слов'янську агломерацію, каже Євлаш.
"З північного флангу ворог перекидає свої війська з Синьківки в напрямок Ямполівки та Тернів. Окупанти в подальшому будуть розвивати наступ через Лиман до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Ворог намагається використовувати цю тактику завжди, заходячи по флангах. Варто зауважити, що зараз противник не має жодних успіхів на Лимано-Куп'янському напрямку, там ЗСУ вдається утримувати фронт", - резюмував він.
- 29 лютого начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається атакувати та відбити втрачені положення. ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогу
- 3 березня заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92 ОШБР Олесь Маляревич повідомив, що ЗСУ продовжують проводити заходи для успішної оборони Часового Яру.
- Пізніше начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що окупанти не полишають спроб захопити населені пункти на Бахмутському напрямку. Українські захисники тримають оборону в Богданівці та Іванівці.
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