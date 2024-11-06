Бербок відвідала на Чернігівщині підрозділ ДПСУ на кордоні з РФ

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

Зокрема, під час робочої зустрічі з Бербок очільник ДПСУ Сергій Дейнеко наголосив на потребі в додатковому оснащенні підрозділів у зв'язку зі щоденними втратами через постійні російські атаки.

Дейнеко наголосив, що вся допомога, яка була надана за сприяння МЗС Німеччини, використовується нашими підрозділами як на полі бою, так і у повсякденній службовій діяльності, але, за його словами, враховуючи щоденні втрати, потреба в додатковому оснащенні все ще залишається.

Начальник Чернігівського прикордонного загону ознайомив гостей з поточною обстановкою на ділянці відповідальності та розповів про основні виклики, з якими стикаються прикордонники

Також він презентував технічні засоби, які дозволяють ефективно протидіяти традиційним загрозам та атакам російських "шахедів".

Начальник прикордонної застави і підрозділ повітряної розвідки показали можливості застосування ударних БПЛА та мінометів різних калібрів для знищення ворожих цілей.