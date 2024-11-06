Бербок відвідала на Чернігівщині підрозділ ДПСУ на кордоні з РФ
У середу, 6 листопада, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала один з прикордонних підрозділів у Чернігівській області
Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.
Зокрема, під час робочої зустрічі з Бербок очільник ДПСУ Сергій Дейнеко наголосив на потребі в додатковому оснащенні підрозділів у зв'язку зі щоденними втратами через постійні російські атаки.
Дейнеко наголосив, що вся допомога, яка була надана за сприяння МЗС Німеччини, використовується нашими підрозділами як на полі бою, так і у повсякденній службовій діяльності, але, за його словами, враховуючи щоденні втрати, потреба в додатковому оснащенні все ще залишається.
Начальник Чернігівського прикордонного загону ознайомив гостей з поточною обстановкою на ділянці відповідальності та розповів про основні виклики, з якими стикаються прикордонники
Також він презентував технічні засоби, які дозволяють ефективно протидіяти традиційним загрозам та атакам російських "шахедів".
Начальник прикордонної застави і підрозділ повітряної розвідки показали можливості застосування ударних БПЛА та мінометів різних калібрів для знищення ворожих цілей.
- Анналена Бербок прибула з неанонсованим візитом до української столиці у понеділок, 4 листопада. У Києві вона заявила про виділення Україні €200 млн від Німеччини.
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