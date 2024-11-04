До Києва прибула голова МЗС Німеччини Бербок 

Про це повідомила пресслужба німецького МЗС.

Зазначається, що це вже дев'ятий візит Бербок до України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Востаннє вона була у Києві у травні.

"Ми протидіємо цій жорстокості нашою людяністю та підтримкою – щоб не лише українці пережили зиму, а й вижила їхня країна. Тому що вони також захищають свободу всіх нас у Європі", - наголосила міністерка по приїзду в Україну.

Вона наголосила, що відповіддю на незліченну кількість розбомблених енергооб'єктів України є "зимова парасолька", яку Німеччина нещодавно ще більше розширила, виділивши додаткові 170 млн євро на екстрену енергетичну допомогу Києву.



"Ми відповімо на посилення російського терору безпілотниками ініціативою протиповітряної оборони. Кожна окрема система ППО має значення. І тому відповідь на мільярди мільярдів збитків полягає в тому, що Росії доведеться за це заплатити. Поки цього не станеться, ми як G7 підтримаємо Україну кредитом до 50 мільярдів доларів США, використовуючи прибутки від знерухомлених російських державних активів", - підкресила Бербок.

Наголосивши на тому, що велика війна в Україні триває вже майже 1000 днів, голова МЗС Німеччини заявила, що Україна наразі ближча до ЄС, ніж будь-коли.

"Ми підтримуємо сміливі кроки реформаторського курсу та продовжуємо їх заохочувати, особливо у сфері боротьби з корупцією та свободи ЗМІ. Майже 1000 днів українці прагнули миру. З першого дня – а особливо зараз – непохитно: Німеччина разом із багатьма партнерами по всьому світу твердо стоїть на боці України. Ми будемо підтримувати українців, поки ми їм потрібні, щоб вони могли йти своїм шляхом до справедливого миру", - додала Бербок.

Цього разу очільниця німецького МЗС має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою. На порядку денному - обговорення енергетичної допомоги Україні та посилення ППО.