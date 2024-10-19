Україна і Німеччина підписали угоду щодо посилення ППО

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Досягаємо конкретних кроків, які забезпечать захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури. На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України", - написав він у Facebook.

За словами глави Міноборони, угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних Сил України.



Зазначається, що до проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.



"Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України", - наголосив Умєров.