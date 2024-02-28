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Боєць ЗСУ припустив, що ворог почне наступати на Горлівському напрямку

28 лютого, 2024 середа
09:59
Війна з Росією окупанти

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним Шейх зазначив, що на Горлівському напрямку Сили оборони перебувають в бойовій готовності номер один

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Була частка техніки й особового складу, яку ворог підтягував з нашого флангу на Авдіївку. Але їх не відводили з Горлівського напрямку, тому ми постійно перебуваємо в бойовій готовності номер один. Ми припускаємо, що вони підуть на нас, якщо подивитися на мапу DeepState, то це буде максимально логічно. Але на сьогодні нічого окрім серйозної активації ворожих БПЛА, саме дронів-камікадзе, немає", - пояснив Ієвлєв.

За словами бійця, раніше на Горлівському напрямку росіяни використовували безпілотники не в такій великій кількості.

"Тобто відбувається активація БПЛА, постійно працює ворожа артилерія й міномети, але ніяких позиційних штурмів на Горлівському напрямку ворог не здійснює", - зауважив Ієвлєв.

  • Російські окупанти не припиняють наступ на Авдіївському напрямку для того, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Україні створити міцнішу лінію оборони.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок – оголошенням війни.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
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2024, середа
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