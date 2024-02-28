Боєць ЗСУ припустив, що ворог почне наступати на Горлівському напрямку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Була частка техніки й особового складу, яку ворог підтягував з нашого флангу на Авдіївку. Але їх не відводили з Горлівського напрямку, тому ми постійно перебуваємо в бойовій готовності номер один. Ми припускаємо, що вони підуть на нас, якщо подивитися на мапу DeepState, то це буде максимально логічно. Але на сьогодні нічого окрім серйозної активації ворожих БПЛА, саме дронів-камікадзе, немає", - пояснив Ієвлєв.

За словами бійця, раніше на Горлівському напрямку росіяни використовували безпілотники не в такій великій кількості.

"Тобто відбувається активація БПЛА, постійно працює ворожа артилерія й міномети, але ніяких позиційних штурмів на Горлівському напрямку ворог не здійснює", - зауважив Ієвлєв.