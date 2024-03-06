Боротьба з пропагандою: експерт Бобиренко пояснив, чому Україні недостатньо глушити телерадіосигнал РФ

Про це він сказав у етері Еспресо.

На запитання про виділення грошей на блокування теле- та радіосигналів з РФ та Білорусі, Бобиренко відповів: "Україна дуже сильно запізнилась з цією боротьбою, її треба було б 30 років тому включати, 20 - так це точно, а 10 - це 100%. Але тоді не тільки уряди Яценюка і Гройсмана починали цей шлях. Зараз це вже, здається, і не так потрібно".

За його словами, росіяни вже не так тиснуть саме своїм телебаченням.

"Тут важливо боротися з їхніми фейками в соцмережах, тому що багато людей яким не подобається дивитись ту муру, яку показує єдиний марафон, вони відволікаються, лізуть за інформацією кудись і потрапляють в пастку російських телеграм-каналів, які розповсюджують... Я бачив вже принаймні чотири їхні передвиборчі ролики, де вони нібито якогось українця беруть в полон й він вирішує: "как хорошо ж всё-таки проголосовать і что у них есть Путин", щось таке. Хоч і зроблені ці штуки із заявкою на професійність, але поганенько - там і українська погана", - пояснив Бобиренко.

Водночас експерт "Бюро аналізу політики" підсумував, що боротися з будь-якою пропагандою Росії та її наративами в Україні потрібно: "Але для цього потрібно не тільки через глушилки, а й роздавати безліч грантів громадським організаціям, тому що те, що робить марафон - цього недостатньо й воно кострубато зроблене".