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Боррель: план перемоги України Зеленський представить на наступному засіданні Європейської Ради

Ксенія Золотова
14 жовтня, 2024 понедiлок
22:53
Війна з Росією Жозеп Боррель

Президент України Володимир Зеленський виступить на наступному засіданні Європейської Ради 17-18 жовтня представить План перемоги

Зміст

Про це заявив Високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, повідомляє пресслужба Європейської служби зовнішньої політики.

"Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи плану перемоги, який президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) представить під час наступної Європейської Ради", - розповів Боррель.

Під час обговорень було порушено питання просування та доповнення української Формули миру.

Боррель наголосив, що Україну необхідно посилювати політичним та військовим шляхом, щоб змусити очільника Кремля Володимира Путіна розпочати переговори. Але така перспектива діалогу, за словами Борреля, дуже віддалена.

"Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", - додав він.

Що відомо про План перемоги 

На саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії 9 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що перший пункт Плану перемоги України стосується дефіциту геополітичної впевненості в Європі. Також він охоплює посилення НАТО, що дасть змогу забезпечити російському диктатору Володимиру Путіну геополітичну втрату.

У Лондоні Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги. Також глава держави поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

11 жовтня Зеленський під час візитів до Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії представив союзникам український План перемоги.

Теги:
Володимир Зеленський
Жозеп Боррель
Європейська рада
Світ про Україну
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