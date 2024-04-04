БПЛА, засоби РЕБ і протиповітряна оборона: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив у Telegram.

Учасники засідання заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках. Предметом обговорення стали результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Розвідники надали інформацію про подальші плани ворога та заходи, яких Україна може вжити у відповідь.

Очільник Міноборони Рустем Умєров звітував про виконання контрактів на закупівлю безпілотників і систем РЕБ, а також про підготовку нових угод. Аналогічні звіти буде надано й щодо ракетної програми.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору. Йшлося про результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Зеленський натомість дав низку доручень щодо подальшого вдосконалення тактик українських захисників.