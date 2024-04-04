БПЛА, засоби РЕБ і протиповітряна оборона: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 4 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювали ситуацію на фронті
Про це він повідомив у Telegram.
Учасники засідання заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках. Предметом обговорення стали результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Розвідники надали інформацію про подальші плани ворога та заходи, яких Україна може вжити у відповідь.
Очільник Міноборони Рустем Умєров звітував про виконання контрактів на закупівлю безпілотників і систем РЕБ, а також про підготовку нових угод. Аналогічні звіти буде надано й щодо ракетної програми.
Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору. Йшлося про результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Зеленський натомість дав низку доручень щодо подальшого вдосконалення тактик українських захисників.
- Президент Володимир Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня 2023 року заявив, що Україна у 2024 році виготовить 1 млн дронів.
- Своєю чергою міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін запевнив, що Україна має такі можливості.
- У Мінстратегпромі стверджують, що Україна за 2 місяці (січень – лютий 2024 року) виготовила близько 200 тис. FPV-дронів.
- 20 березня очільник Мінцифри Михайло Федоров сказав, що Україна могла б наростити виробництво дронів до 2 млн на рік за додаткової фінансової підтримки з боку США та інших країн Заходу.
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