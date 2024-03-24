Британія застерегла Путіна від використання теракту в Підмосков'ї для посилення війни проти України, -Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело.

"Відчайдушне бажання Путіна звалити все це на Україну не дивує, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає незгоди", - заявило високопоставлене джерело служби безпеки Британії.

Анонімне джерело наголосило, що Путін не повинен використовувати "цей сфабрикований зв’язок як будь-який привід для посилення своєї незаконної війни в Україні".

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Голова Комітету закордонних справ Палати громад британського парламенту Алісія Кернс також вказала, що російські медіа поширили фейкові відео українських чиновників, щоб звинуватити Україну у теракті та надати Путіну привід для подальших звірств.

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"Немає жодних ознак ані будь-якого зв’язку (теракту, - ред.) з Україною, ані будь-яких перевірених підстав припускати їх причетність", - наголосила вона.