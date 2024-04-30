Британська розвідка проаналізувала наслідки атаки БПЛА на російський аеродром "Кущевск"

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що на аеродромі "Кущевск" розміщено низку російських винищувачів, зокрема СУ-34 і Су-35С. Вони щодня використовуються для нанесення ударів по позиціях українського фронту, включно з інтенсивним використанням плануючих бомб.

"Відео з відкритих джерел показують кілька комплектів плануючих бомб, знищених у складі на аеродромі", - йдеться у повідомленні.

﻿﻿Російські винищувачі зазвичай здійснюють від 100 до 150 бойових вильотів на день з аеродрому "Кущевск" та низки інших авіабаз. Натомість значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, тоді як Росія намагається добитися прориву виключно шляхом вогневої потужності.

"﻿﻿Здатність України заважати російській тактичній авіації, зокрема використання плануючих бомб, є ключовою для ширшої оборони лінії фронту. Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби протиповітряної оборони для закриття прогалин", - кажуть у розвідці.