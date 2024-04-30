Британська розвідка проаналізувала наслідки атаки БПЛА на російський аеродром "Кущевск"
Нещодавня атака українських БПЛА на аеродром "Кущевск" на Кубані змусить РФ розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО для закриття прогалин
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що на аеродромі "Кущевск" розміщено низку російських винищувачів, зокрема СУ-34 і Су-35С. Вони щодня використовуються для нанесення ударів по позиціях українського фронту, включно з інтенсивним використанням плануючих бомб.
"Відео з відкритих джерел показують кілька комплектів плануючих бомб, знищених у складі на аеродромі", - йдеться у повідомленні.
Російські винищувачі зазвичай здійснюють від 100 до 150 бойових вильотів на день з аеродрому "Кущевск" та низки інших авіабаз. Натомість значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, тоді як Росія намагається добитися прориву виключно шляхом вогневої потужності.
"Здатність України заважати російській тактичній авіації, зокрема використання плануючих бомб, є ключовою для ширшої оборони лінії фронту. Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби протиповітряної оборони для закриття прогалин", - кажуть у розвідці.
- У ніч на суботу, 27 квітня, українські безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинилися нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані, Ільський НПЗ та військовий аеродром "Кущевск". Словʼянський НПЗ припинив роботу.
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