Буданов: у червні РФ почне наступ, щоб захопити більше територій Донеччини та Луганщини
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що під час наступу, який Росія планує на червень, окупанти спробують захопити більше територій Донеччини та Луганщини
Про це йдеться у інтерв’ю Буданова для The Washington Post.
Власне, Буданов зазначив, що у червні росіяни спробують захопити більше територій Донецької та Луганської областей, а після цього зосередяться на президентських виборах у США.
"До інавгурації вашого (США, - ред.) президента вони намагатимуться отримати якомога більше територій Донецька та Луганська", - сказав Буданов.
У виданні припускають, що, можливо, росіяни розраховують на перемогу Дональда Трампа і ратифікацію ним цього "досягнення".
- 7 квітня стало відомо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія може розпочати новий масштабний наступ наприкінці весни - на початку літа, а стратегічним напрямком для окупантів є Покровськ.
- 18 квітня повідомлялось, що Головне управління розвідки розробило план зі зменшення потенціалу Росії у веденні війни, який "охоплює багато аспектів", в тому числі операції на російській території.
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