Буданов: у червні РФ почне наступ, щоб захопити більше територій Донеччини та Луганщини

Про це йдеться у інтерв’ю Буданова для The Washington Post.

Власне, Буданов зазначив, що у червні росіяни спробують захопити більше територій Донецької та Луганської областей, а після цього зосередяться на президентських виборах у США.

"До інавгурації вашого (США, - ред.) президента вони намагатимуться отримати якомога більше територій Донецька та Луганська", - сказав Буданов.

У виданні припускають, що, можливо, росіяни розраховують на перемогу Дональда Трампа і ратифікацію ним цього "досягнення".