Час завершувати війну, ставки високі: Зеленський зробив заяву перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці
Володимир Зеленський за декілька годин до саміту президента США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці висловив сподівання на відкриття можливостей для тристоронньої зустрічі лідерів
Про це він написав у telegram.
"Очікую сьогодні ж доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці. Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона", – зауважив Зеленський.
Лідер наголосив, що настав час завершувати війну, і Москва повинна зробити відповідні кроки.
Читайте також: Без елементів тиску на Путіна обговорення пунктів мирної угоди немає жодного значення, - Портников
"Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", – резюмував президент.
- Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля врегулювання в Україні.
- У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваються демонстрації на підтримку України.
- Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон домовилися провести зустріч після саміту на Алясці Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.
- Трамп оголосив, що обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна.
