Час завершувати війну, ставки високі: Зеленський зробив заяву перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці

Про це він написав у telegram.

"Очікую сьогодні ж доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці. Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона", – зауважив Зеленський.

Лідер наголосив, що настав час завершувати війну, і Москва повинна зробити відповідні кроки.

"Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", – резюмував президент.