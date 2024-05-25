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Війна з Росією: хроніка
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Через агресію РФ понад 2 тисячі дітей в Україні вважаються зниклими безвісти, - Лубінець

25 травня, 2024 субота
10:57
Війна з Росією діти, війна з Росією

У суботу, 25 травня, у світі відзначається Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Станом на травень 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни Росії проти України

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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець.

"Цей день має на меті привернути увагу суспільства до цієї проблематики та до правил, які допоможуть запобігти зникненню дітей", - заявив омбудсмен.

За його словами, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну для нашої держави ця тема стала гострішою - незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях.

"Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей. На сьогодні 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни Росії проти України", - додав Лубінець.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.

20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.

24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.

11 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути родини з 5 дітьми, а також 18-річну сироту на підконтрольну Україні територію.

  

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
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