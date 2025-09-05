Червоні доріжки точно не змусять Путіна серйозно ставитись до переговорів, - експосол США у РФ Макфол
Лише посилення України шляхом постачання сучасного технологічного озброєння та потужний санкційний тиск можуть змусити російського диктатора Путіна серйозно задуматись про завершення війни
Про це в етері Еспресо заявив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.
"Що стосується Путіна. Коли я слухаю його слова і те, як він говорить про свої ключові вимоги, які він уперто повторює, я не бачу жодних ознак, що його позиція хоч якось змінилася з лютого 2022 року. Це змушує мене сумніватися в його щирому прагненні до переговорів.Я переконаний, що привернути його увагу можна не розстеляючи перед ним червоні доріжки, а посилюючи Україну озброєнням. Передусім оборонними системами, щоб захистити ваших громадян від терористичних атак, які Москва здійснює щоночі. А також далекобійною зброєю, ракетами великої дальності, які дали б вам більше можливостей завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії.Ми можемо це зробити. У нас є всі необхідні можливості, і це справді привернуло б його увагу", - пояснив Макфол.
Дипломат наголосив, що разом із постачанням Україні озброєння проти Росії потрібно посилювати санкційний тиск.
"По-друге, слід запровадити нові санкції, які обмежать доступ Росії до грошей і технологій для ведення цієї жахливої, варварської війни проти українського народу. Президент Трамп, повернувшись до влади в січні, не запровадив жодної нової санкції проти Росії. Жодної. Він навіть погрожував санкціями Індії, але й цього не зробив. Це була помилка", - додав він.
За словами Макфола, у Путіна не буде стимулів до співпраці у питанні завершення війни, якщо для нього не існуватиме загрози серйозних наслідків. Лише зброя для України та санкції можуть змусити сісти його за стіл переговорів
"Дипломатія завжди повинна мати два шляхи – залучення і примусу. Якщо немає загрози серйозних наслідків, у Путіна просто немає стимулу до співпраці. Тому, щоб створити реальні умови для переговорів, ми повинні й надалі озброювати українських воїнів та водночас посилювати санкційний тиск, аби змусити його сісти за стіл переговорів", - підсумував дипломат.
- Президент України провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Володимир Зеленський заявив, що Путін вдає, наче йому й не потрібен мир.
- Раніше російський диктатор Володимир Путін запросив Володимира Зеленського до Москви. Путін заявив, що "Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки" президенту України у Москві, якщо він приїде на зустріч.
- Путін наголосив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ.
