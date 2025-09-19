"Чому б і ні?": головний сержант батальйону 35-ї ОМБр про залучення військових 60+
За умови належної фізичної форми та професійного досвіду, військовослужбовці віком 60+ можуть ефективно виконувати завдання у тилу або на технічних посадах
Про це в ефірі Еспресо сказав головний сержант батальйону 35-ї ОМБр ім. Князів Острозьких Віталій Іванчик.
"Щодо віку 60+, якщо людина фізично здорова й бачить, що здатна працювати - чому б і ні? Така людина може обіймати різні посади, можливо, не бойові, а тилові. Наприклад, бути хорошим механіком, маючи досвід роботи в цивільному житті. Я вважаю, це дуже правильно.
Так само - інженери, які можуть виготовляти різні вибухові пристрої. Якщо людина була інженером, вона може працювати за фахом. Або, наприклад, якщо хтось добре розуміється на радіоелектроніці - вважаю, такі фахівці дуже потрібні", - зазначив Іванчик.
На думку головного сержанта батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені Князів Острозьких, серед піхотинців люди віком понад 60 років, найімовірніше, будуть поодинокими випадками - лише одиниці у такому віці мають достатню фізичну підготовку для проходження служби.
"Адже, на мою думку, будь-яка силова структура потребує фізично розвинених людей", - додав Іванчик.
- З 17 вересня громадяни України віком понад 60 років отримали можливість вступити до лав ЗСУ на контрактній основі.
