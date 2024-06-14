До 10 років ув’язнення засуджено ексспівробітника Запорізької АЕС за співпрацю з окупантами
Колишнього співробітника Запорізької АЕС, який брав участь у "легалізації" її злочинного захоплення росіянами, отримав до 10 років тюрми
Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.
Чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та установах строком на 12 років.
У суді прокурори довели, що громадянин України, займаючи керівну посаду на Запорізькій АЕС, залишився в окупованому Енергодарі, та пішов на співпрацю з ворогом.
"Чоловік погодився на призначення першим заступником генерального директора так званого "Акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" - директора "Обособленного подразделения "Запорожская АЭС", заснованого на матеріальній базі та потужностях Запорізької АЕС", - зазначили у прокуратурі.
За даними слідства, ексспівробітник надавав допомогу окупантам у реалізації злочинного указу президента РФ, яким Запорізька АЕС незаконно була віднесена до суб’єктів російського енергетичного ринку.
Разом із змовниками з-поміж працівників Запорізької АЕС брав участь в організації серед іншого персоналу підприємства зібрання, на яких схиляв людей до підтримки дій та рішень ворога стосовно нових "умов" та "режиму роботи" АЕС.
Керуючи захопленим підприємством, чоловік забезпечив оформлення нових ліцензій на використання атомної енергії енергоблоків Запорізької АЕС в енергосистемі держави-агресора, кажуть прокурори.
Колишнього співробітника ЗАЕС визнано винним у пособництві державі-агресору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України).
- РФ стягнула на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію чеченських бойовиків. В одному з приміщень вони облаштували тир.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.46 Купівля 40.46Продаж 41.02
- EUR Купівля 43.68Продаж 44.46
- Актуальне
- Важливе