До 30 тисяч різних боєприпасів: Згурець про атаку українських безпілотників по складу боєприпасів РФ у Тверській області

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, це гарна новина. Вона є продовженням дій ЗСУ щодо знищення російських запасів. На цьому об'єкті зберігалася значна кількість російських боєприпасів. Це населений пункт Торопець, де розташовані склади Головного ракетно-артилерійського управління РФ. Це досить великий об'єкт. Якщо подивитися на супутникові знімки, то щонайменше 60-70 сховищ стояли рядочками за огорожею і були досить доглянуті. Тобто це важливий арсенал, де за різними оцінками, зберігалося до 30 тисяч різних боєприпасів", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, усі споруди здетонували, оскільки супутникові знімки FARMS демонструють значну кількість спалахів на всій площі арсеналу. За попередніми оцінками, там зберігалися боєприпаси для системи "Град" калібру 122 мм, значна кількість мін калібру 82 мм та стрілецькі боєприпаси.

"Сподіваюся, що там були також запаси ракет для зенітно-ракетних комплексів різних типів. Експерти роблять такі висновки на основі вигляду детонацій, які часом нагадують феєрверки. Це дійсно потужний удар по російських запасах. Відстань від території України становить приблизно 500-600 кілометрів. Удари були здійснені з використанням наших безпілотників. Це системні заходи, які впливають на обмеження можливостей противника", - наголосив Згурець.