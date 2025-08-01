"Домовилися знайти рішення": Зеленський обговорив зі Стармером фінансування виробництва дронів-перехоплювачів
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Британії Кіром Стармером. Серед тем розмови було збільшення виробництва дронів
Про це він повідомив 1 серпня в Telegram.
Британський прем'єр висловив співчуття з приводу загибелі українців унаслідок обстрілу Києва, який росіяни здійснили в ніч на 31 липня.
"Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", - розповів Зеленський.
"Обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення", - додав він.
Також сторони оговорили питання санкцій проти РФ. На переконання Зеленського, Росія лише вдає, що санкції їй не шкодять, але насправді вони працюють.
"І їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами", - запевнив президент.
Також політики обговорили можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.
- 4 липня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна планує максимально масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.
- Пізніше уряд заявив про готовність законтрактувати всі обсяги вироблених дронів-перехоплювачів.
- 25 липня Зеленський зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів і попросив їх наростити темпи виробництва. "Завдання для виробників поставлене чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу", - сказав він.
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