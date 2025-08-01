"Домовилися знайти рішення": Зеленський обговорив зі Стармером фінансування виробництва дронів-перехоплювачів

Про це він повідомив 1 серпня в Telegram.

Британський прем'єр висловив співчуття з приводу загибелі українців унаслідок обстрілу Києва, який росіяни здійснили в ніч на 31 липня.

"Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", - розповів Зеленський.

"Обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення", - додав він.

Також сторони оговорили питання санкцій проти РФ. На переконання Зеленського, Росія лише вдає, що санкції їй не шкодять, але насправді вони працюють.

"І їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами", - запевнив президент.

Також політики обговорили можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.