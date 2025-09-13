Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
Ексклюзив

Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин

Євген Козярін
13 вересня, 2025 субота
18:56
Війна з Росією Україна Польща

Україна має досвід збиття російських дронів дешевими способами і ці знання зближують її з Польщею

Зміст

Про це заявив в етері Еспресо висловив редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин.

Він відповів на питання, чи допоміг Україні заліт дронів в Польщу.

"Може не допомагає тим, що НАТО зараз буде більше захищати Польщу, думати про захист східного флангу. Це перший момент. І може бути менше допомоги Україні. Це поганий сценарій. В принципі, це те, що це зближує Україну та Польщу, тому що Польща і НАТО розуміють, що F-35 супер ці літаки - це дуже добре, але треба також мати змогу і працювати проти дронів, простих дронів - РЕБам і антидронами",  - сказав Хотин.

Читайте також: Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо

Журналіст наголосив, що  Україна цей досвід має і це зближує Україну з Польщею.

"Польща вже звернулася про допомогу до України. Начальники Збройних сил говорили вже, що Україна буде допомагати Польщі, в принципі, це зближує Україну з Польщею і НАТО. І цей безцінний український досвід боротьби із дронами. Дрони зараз це є номер один сучасної війни. Не винищувачі, не артилерія вже, а дрони. І це усвідомлення приходить і до НАТО вже", - підсумував редактор.


"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Теги:
Світ
Україна
Польща
ППО
НАТО
Військові новини
Інформаційний марафон з Вереснем
Читайте також:
Тарифи на електроенергію
Автор Зіновія Воронович
12 вересня, 2025 п'ятниця
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
Куп'янськ
Автор Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Київ
+20.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
13 вересня
19:16
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
19:00
Огляд
New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
18:59
Ексклюзив
Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух відкриває "Золоту Дзигу - 2025"
"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію
18:21
Зеленський
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході
18:19
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Динамо" не впоралося з "Оболонню", "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
18:03
Китай
Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"
17:43
Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
17:29
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України
17:15
У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
16:56
Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
16:34
Борис Джонсон
Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом
16:32
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
16:32
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 80 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:15
Apple Watch series 7
Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії
15:32
РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені
15:28
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю
15:19
вагітна
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
15:16
Аналітика
Лукашенко й картопля
"Начальник колгоспу, а не стратег": чому Лукашенко не стоїть за переговорами з Трампом про звільнення політв’язнів. Пояснюємо
14:57
Куп'янськ
"DeepState поспішає": начальник ОВА й Генштаб спростували інформацію про проникнення ворога в Куп'янськ через газову трубу
14:55
Дональд Трамп
Трамп: я впроваджу сильніші санкції проти Росії, якщо усі країни НАТО припинять купувати у неї нафту
14:20
Огляд
кіно про лікарів
У Держслужбі зайнятості заявили про дефіцит лікарів в Україні: скільки є вакансій і яких спеціалістів бракує найбільше
13:49
Заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький на Радбезі ООН
Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
13:30
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
13:29
Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico
13:26
МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
13:17
Співак Melovin проходить психіатричне лікування: яка причина
12:34
Ексклюзив
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко
12:27
G7
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
12:00
Огляд
антидронові патрони
Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони
11:54
тіньовий флот росії
У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
11:45
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
10:05
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Росію поступки не зупинять, - польський дипломат Ціхоцький
09:39
ППО, ЗСУ
Сили ППО знешкодили 137 зі 164 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:29
Свириденко зустрілася із принцем Гаррі під час його візиту до Києва: говорили про реабілітацію та відновлення ветеранів
09:10
Анонс
BookForum-2025
Яким буде Львівський BookForum-2025: все про подію
08:53
Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
08:30
Огляд
Оверсинкінг, хлопець на ім’я Календар і коротка історія музики – 5 книг, де вчать жити тут і зараз
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV