Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
Україна має досвід збиття російських дронів дешевими способами і ці знання зближують її з Польщею
Про це заявив в етері Еспресо висловив редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин.
Він відповів на питання, чи допоміг Україні заліт дронів в Польщу.
"Може не допомагає тим, що НАТО зараз буде більше захищати Польщу, думати про захист східного флангу. Це перший момент. І може бути менше допомоги Україні. Це поганий сценарій. В принципі, це те, що це зближує Україну та Польщу, тому що Польща і НАТО розуміють, що F-35 супер ці літаки - це дуже добре, але треба також мати змогу і працювати проти дронів, простих дронів - РЕБам і антидронами", - сказав Хотин.
Читайте також: Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
Журналіст наголосив, що Україна цей досвід має і це зближує Україну з Польщею.
"Польща вже звернулася про допомогу до України. Начальники Збройних сил говорили вже, що Україна буде допомагати Польщі, в принципі, це зближує Україну з Польщею і НАТО. І цей безцінний український досвід боротьби із дронами. Дрони зараз це є номер один сучасної війни. Не винищувачі, не артилерія вже, а дрони. І це усвідомлення приходить і до НАТО вже", - підсумував редактор.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
