"Дякую за слова співчуття": Зеленський після масованого удару РФ поговорив із Мерцом і Стармером

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Дякую за слова співчуття. Цієї ночі була ще одна терористична атака Росії по наших містах і громадах. Однією з мішеней стала енергетична система України. Тому потрібно посилювати протиповітряну оборону й пришвидшувати кожне рішення з постачання ракет і систем. І саме про це ми найбільше говорили з Кіром. Дякую за розуміння наших потреб і підтримку", - заявив Зеленський після розмови зі Стармером.

Крім того, сторони обговорили участь Британії в оборонній програмі PURL. Лідери скоординували подальші контакти з партнерами в межах Коаліції охочих, а також домовилися підготувати змістовну розмову вже цього місяця.

"Готуємо також нові санкційні кроки проти Росії. Кір поділився деякими ідеями, що можуть створити правильний тиск. Кожне санкційне рішення робить російську воєнну машину слабшою. І ми будемо продовжувати нашу спільну з усіма партнерами роботу", - зазначив президент.

Під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський подякував Берліну за солідарність і допомогу, зокрема за рішення спільно з Норвегією надати Україні дві додаткові системи Patriot.

"Німеччина зробила великий внесок у захист життів наших людей", - зауважив глава держави.

Також сторони узгодили подальшу співпрацю в межах програми PURL та домовилися працювати над її розширенням, залучаючи до ініціативи інші країни.