Є чотири різні трактування: військовий оглядач Пехньо про навчання "Захід-2025" у Білорусі

Євген Козярін
13 серпня, 2025 середа
18:25
Війна з Росією російські війська

Росія може використати спільні навчання "Захід-2025" у Білорусі як елемент прихованої мобілізації

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий оглядач Василь Пехньо.

"Сам факт навчання в Білорусі. Є чотири різних трактування того, що варто дивитися, як вони можуть розгортатися. Перше. Так, це може бути загрозою для наших північних кордонів, будь-яка концентрація російських військ на північних кордонах - це завжди є загроза і ми маємо її розглядати", - зазначив він.

Пехньо наголосив, що в нинішніх реаліях відстежування реалістичної картини та ситуації ми зможемо на це відреагувати.

"Друга, звісно, є загроза для наших західних партнерів, але малоймовірно. Це для нас загроза, що для західних партнерів, для Сувальського коридору, для країн Балтії, для Польщі це малоймовірні сценарії. Є третій сценарій: це може бути повна окупація Білорусі. Такий теж не можна було б виключати, але це теж малоймовірний сценарій", - додав оглядач.

Він зазначив, що існує найбільш імовірний сценарій, на мою думку, і до нього схиляється, наприклад, розвідка такої країни, як Латвія.

"Вони схиляються до того, що це може бути елемент прихованої мобілізації в Росії, коли вони своїх резервістів залучать до навчань не під соусом того, що ви їдете на "СВО", - ви їдете на безпечні навчання в дружній країні Білорусі, і там зібрати енну кількість військ і таким чином одномоментно отримати мобілізований ресурс у своїх руках", - сказав Пехньо.

Оглядач зазначив, що тоді постане інше питання: куди вони його застосують?

"Вони можуть, так само як зараз, президент каже, з Курщини переміщати його десь на Новопавлівський напрямок, а можуть, як таку дубинку, нависнути над країнами Балтії і навіть просто далі продовжувати інформаційне бомбардування вже чисельністю певного угруповання військ. Тому я високоймовірно розглядаю саме цей варіант як додатковий елемент мобілізаційний для Російської Федерації", - підсумував він.

Що відомо про "Захід-2025"

23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" улітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.

Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".

28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно з Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості. 

До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025".

11 серпня ДПСУ заявила: у Білорусь на навчання "Захід-2025" прибули декілька сотень російських військових. Також туди відправили кілька десятків одиниць техніки РФ.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що на спільних військових навчаннях з Росією "Захід-2025" учасники відпрацюють планування застосування ядерної зброї та "Орешника".


 
2025, четвер
14 серпня
08:00
OPINION
Не слід тішити себе ілюзіями щодо економічного краху РФ
07:59
Голова МЗС Великої Британії пішов на риболовлю з Джей Ді Венсом. Йому загрожує штраф $3,4 тис.
07:55
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Панатінаїкос": де та коли дивитись матч-відповідь Ліги Європи
07:06
екстренка
Апеляційний суд США дозволив Трампу заморозити іноземну допомогу
06:12
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив європейським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки Україні за певних умов, - Politico
05:31
Волгоград атакували безпілотники, на НПЗ виникла пожежа
00:58
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 14 серпня
00:41
Українські воїни отримали першу тисячу FPV-дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
00:26
Суперкубок УЄФА
"ПСЖ" переміг "Тоттенгем", і вперше виграв Суперкубок УЄФА
2025, середа
13 серпня
23:45
Ексклюзив
Юрій Луценко
Керівництво України впустило важелі, через які можна б було диктувати умови завершення війни, - Луценко
23:37
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 118 боїв, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
23:06
санкції США
США тимчасово зняли санкції на транзакції проти РФ задля переговорів на Алясці
23:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
У частини молоді Зеленський асоціюється з класичними політиками після скандалу з НАБУ та САП, - політолог Саакян
22:42
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Дуже серйозно підірве можливості на фронті": генерал-майор СБУ Ягун про повітряне перемир’я
22:31
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ, імовірно, готується випробувати нову крилату ракету "Буревестник" з ядерним двигуном, - Reuters
22:24
Ексклюзив
Юрій Луценко
У США можуть погодити припинення вогню, а момент істини може настати на другій зустрічі, - Луценко
21:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Нардеп Горбенко назвав кластер на переговорах з ЄС, який готовий до відкриття
21:10
Ексклюзив
Тетяна Козаченко
Право вирішального голосу для міжнародних експертів у конкурсних комісіях необхідно обговорювати, - адвокатка Козаченко
20:47
україна німеччина
Німеччина надає пакет військової допомоги Україні на $500 млн у межах ініціативи PURL
20:42
Арешт
Суд продовжив арешт двом експрацівникам УДО, звинуваченим у підготовці замаху на Буданова
20:33
Ексклюзив
Ігор Циганик
Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Просування противника до Золотого Колодязя відбулося не вчора і не позавчора": Згурець проаналізував ситуацію навколо Покровська
20:24
Аналітика
Чому Трамп і Путін зустрічаються на Алясці: де тут символізм та які ризики для України. Пояснюємо
20:15
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають обговорювати питання територій, а не він, - Axios
20:11
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп заявив, що хоче майже відразу організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним, якщо саміт на Алясці пройде добре
20:00
OPINION
Спроба конспірології. Зустріч на Алясці як ідентифікація Путіна
19:37
пенсія
Накопичувальна пенсія: Україна консультується з партнерами щодо розробки механізмів захисту грошей
19:28
Скотт Бессент
Можуть бути посилені або послаблені: Бессент заявив, що Трамп обговорить із Путіним санкції
19:25
Невідомий інвестор почав скуповувати акції найбагатшої нафтової компанії РФ напередодні зустрічі Путіна й Трампа
19:20
Кабмін
Уряд ухвалив перший пакет рішень з анонсованої програми підтримки прифронтових регіонів
19:09
Данило Гетманцев
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
19:04
Оновлено
Зеленський Мерц
Юридичне визнання окупованих РФ територій не обговорюється, - Мерц за підсумками онлайн-перемовин із Трампом, Зеленським і лідерами ЄС
18:46
Цікаві варіанти використання старого смартфона
У РФ частково обмежили дзвінки в Telegram і WhatsApp
18:39
Звинувачений у шахрайстві з Netflix на $11 млн режисер Карл Рінш збанкрутів
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський у Берліні обговорив з Мерцом зміцнення української ППО й участь Німеччини в ініціативі PURL
18:35
швидка
Кількість жертв серед цивільних українців у липні 2025 року побила місячний рекорд із травня 2022-го, – ООН
18:30
Ексклюзив
поліграф
Поліграф - дуже зручний інструмент, щоб перевіряти людей на слабкість до корупції, - нардеп "СН" Горбенко
18:18
Аналітика
Креативна оборона: як українці дивують світ несподіваними розробками зброї
18:04
OPINION
Донбас важливіший за Аляску
18:00
Оновлено
Відбулися онлайн-переговори між Трампом, Зеленським і лідерами ЄС: усі подробиці
Більше новин
