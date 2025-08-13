Є чотири різні трактування: військовий оглядач Пехньо про навчання "Захід-2025" у Білорусі
Росія може використати спільні навчання "Захід-2025" у Білорусі як елемент прихованої мобілізації
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий оглядач Василь Пехньо.
"Сам факт навчання в Білорусі. Є чотири різних трактування того, що варто дивитися, як вони можуть розгортатися. Перше. Так, це може бути загрозою для наших північних кордонів, будь-яка концентрація російських військ на північних кордонах - це завжди є загроза і ми маємо її розглядати", - зазначив він.
Пехньо наголосив, що в нинішніх реаліях відстежування реалістичної картини та ситуації ми зможемо на це відреагувати.
"Друга, звісно, є загроза для наших західних партнерів, але малоймовірно. Це для нас загроза, що для західних партнерів, для Сувальського коридору, для країн Балтії, для Польщі це малоймовірні сценарії. Є третій сценарій: це може бути повна окупація Білорусі. Такий теж не можна було б виключати, але це теж малоймовірний сценарій", - додав оглядач.
Він зазначив, що існує найбільш імовірний сценарій, на мою думку, і до нього схиляється, наприклад, розвідка такої країни, як Латвія.
"Вони схиляються до того, що це може бути елемент прихованої мобілізації в Росії, коли вони своїх резервістів залучать до навчань не під соусом того, що ви їдете на "СВО", - ви їдете на безпечні навчання в дружній країні Білорусі, і там зібрати енну кількість військ і таким чином одномоментно отримати мобілізований ресурс у своїх руках", - сказав Пехньо.
Оглядач зазначив, що тоді постане інше питання: куди вони його застосують?
"Вони можуть, так само як зараз, президент каже, з Курщини переміщати його десь на Новопавлівський напрямок, а можуть, як таку дубинку, нависнути над країнами Балтії і навіть просто далі продовжувати інформаційне бомбардування вже чисельністю певного угруповання військ. Тому я високоймовірно розглядаю саме цей варіант як додатковий елемент мобілізаційний для Російської Федерації", - підсумував він.
Що відомо про "Захід-2025"
23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" улітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.
Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".
28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно з Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості.
До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025".
11 серпня ДПСУ заявила: у Білорусь на навчання "Захід-2025" прибули декілька сотень російських військових. Також туди відправили кілька десятків одиниць техніки РФ.
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що на спільних військових навчаннях з Росією "Захід-2025" учасники відпрацюють планування застосування ядерної зброї та "Орешника".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.07Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе