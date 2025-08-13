Є чотири різні трактування: військовий оглядач Пехньо про навчання "Захід-2025" у Білорусі

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий оглядач Василь Пехньо.

"Сам факт навчання в Білорусі. Є чотири різних трактування того, що варто дивитися, як вони можуть розгортатися. Перше. Так, це може бути загрозою для наших північних кордонів, будь-яка концентрація російських військ на північних кордонах - це завжди є загроза і ми маємо її розглядати", - зазначив він.

Пехньо наголосив, що в нинішніх реаліях відстежування реалістичної картини та ситуації ми зможемо на це відреагувати.

"Друга, звісно, є загроза для наших західних партнерів, але малоймовірно. Це для нас загроза, що для західних партнерів, для Сувальського коридору, для країн Балтії, для Польщі це малоймовірні сценарії. Є третій сценарій: це може бути повна окупація Білорусі. Такий теж не можна було б виключати, але це теж малоймовірний сценарій", - додав оглядач.

Він зазначив, що існує найбільш імовірний сценарій, на мою думку, і до нього схиляється, наприклад, розвідка такої країни, як Латвія.

"Вони схиляються до того, що це може бути елемент прихованої мобілізації в Росії, коли вони своїх резервістів залучать до навчань не під соусом того, що ви їдете на "СВО", - ви їдете на безпечні навчання в дружній країні Білорусі, і там зібрати енну кількість військ і таким чином одномоментно отримати мобілізований ресурс у своїх руках", - сказав Пехньо.

Оглядач зазначив, що тоді постане інше питання: куди вони його застосують?

"Вони можуть, так само як зараз, президент каже, з Курщини переміщати його десь на Новопавлівський напрямок, а можуть, як таку дубинку, нависнути над країнами Балтії і навіть просто далі продовжувати інформаційне бомбардування вже чисельністю певного угруповання військ. Тому я високоймовірно розглядаю саме цей варіант як додатковий елемент мобілізаційний для Російської Федерації", - підсумував він.