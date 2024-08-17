"Є поповнення обмінного фонду для України": Сирський доповів Зеленському про операцію на Курщині та ситуацію на фронті
У суботу, 17 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про актуальну ситуацію на російсько-українському фронті. Зокрема, він зазначив, що Курська операція триває, і для України є поповнення обмінного фонду
Про це Зеленський написав у телеграм.
"Перше – Торецький та Покровський напрямки. За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована", - наголосив він.
Також він зазначив, що на сьогоднішній ранок у Курській області є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Президент подякував всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон, і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримує Росія.
Також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій Сил оборони на Курщині та розширення стабілізованої території.
"Третє – забезпечення наших дій зброєю та сильними рішеннями. Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти", - додав Зеленський.
Він підкреслив, що наразі головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність.
"Готуємо відповідні доручення українським дипломатам", - зазначив президент України.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.
14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.
Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.
15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.
У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області Також українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції на Курщині.
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