"Є поповнення обмінного фонду для України": Сирський доповів Зеленському про операцію на Курщині та ситуацію на фронті

Про це Зеленський написав у телеграм.

"Перше – Торецький та Покровський напрямки. За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована", - наголосив він.

Також він зазначив, що на сьогоднішній ранок у Курській області є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Президент подякував всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон, і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримує Росія.



Також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій Сил оборони на Курщині та розширення стабілізованої території.

"Третє – забезпечення наших дій зброєю та сильними рішеннями. Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що наразі головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність.

"Готуємо відповідні доручення українським дипломатам", - зазначив президент України.