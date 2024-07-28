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Експерт з авіації Романенко: треба, щоб до кінця року Україна мала 60 бортів F-16

28 липня, 2024 неділя
15:13
Війна з Росією Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант Ігор Романенко коментує заяви, що ЗСУ отримають винищувачі F-16 вже за декілька тижнів, водночас деякі наполягають, що лише наприкінці року

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"The Washington Post пише, що через декілька тижнів, а наш посол в Америці каже цьогоріч. Питання: кому більше вірити? З термінами взагалі недоцільно обговорювати, вони повинні були зайти ще в кінці минулого року, а все решта від лукавого. До речі, вони кажуть, якби рік тому зайшли F-16, то вони були б більш ефективними - хто б міг подумати! Треба розбиратися з об'єктивними обставинами ведення цієї війни й прислуховуватися до оцінки ситуації, які наші професіонали дають на місці бою, і тоді буде краще, тоді ефективність буде вища. З іншого боку, зрозуміло, що ми готуємося до приймання і застосування, експлуатації цих літаків, що запізно, тому що росіяни до цього інтенсивно готуються вже рік", - наголосив генерал-лейтенант.

Романенко пояснив, що наступним відкритим питанням після термінів постачання винищувачів F-16 йде їхня кількість.

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"20 льотчиків готові, можемо припустити, що на 20 льотчиків потрібно 40 літаків - вони є. І 60 є. Європейці готові постачати 60, а буде заходити 6. Але чому заводити шість? Типу алгоритм пана Саллівана, взагалі можна анонсувати й три, й один, і теж буде користь. Треба адаптувати й навчатися його застосовувати, ховати, озброювати, й це треба починати робити - я пояснюю таким чином. Треба заводити якомога швидше, і можливість є не 20-24 до кінця року, а 60. І нашому послу цього треба добиватися, сідати, лягати біля Пентагону, Білого дому, допомагати Байдену зі здоров'ям, Камалі Гарріс чи Трампу. Треба зараз зупинити просування ворога", - підсумував засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України".

Що передувало

10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що перші літаки F-16 будуть передані Україні ще до кінця літа цього року.

Згодом заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква запевнив, що Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів.

18 липня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що партнери України анонсували передачу вдвічі більшої кількості винищувачів F-16, ніж підготували пілотів та інженерів для їх обслуговування.

19 липня президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами його зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Україна має позитивне рішення від польського уряду щодо передачі винищувачів F-16.

Посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 уже у 2024 році, і вони будуть задіяні на фронті.

Теги:
Світ
Україна
Технології
ЗСУ
США
F-16
допомога Україні
допомога США Україні
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