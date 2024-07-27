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Коли в Україні будуть F-16, скільки їх буде і як допоможуть у війні з росіянами

27 липня, 2024 субота
10:00
Пояснюємо винищувач F-16

Військові фахівці та офіційні особи не раз повторювали, що диво-зброї, наявність якої дозволяє вигравати війни, не існує. Але разом із тим наголошували – винищувачі F-16 можуть суттєво змінити баланс сил у повітрі й вплинути на перебіг російсько-української війни

Зміст

Оскільки розмови про надання Україні F-16 точаться давно, Еспресо спробує розповісти – коли нарешті американські винищувачі з'являться в Україні, скільки їх буде, скількох "ефок" потребує Україна і які цілі вона ними атакуватиме.

Коли F-16 будуть в Україні 

Про передачу Україні винищувачів F-16 почали говорити ще в 2022 році, однак тоді всі усвідомлювали, що йдеться, якщо й про реальну, то доволі далеку перспективу. Так командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення. 

Ключові рішення були ухвалені в травні 2023 року, коли президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Через кілька днів на зустрічі союзників України "Рамштайн-12", було ухвалене рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів. 
Деякі експерти, як-от ексдиректор ЦРУ, генерал армії США у відставці Девід Петреус, прогнозували, що Україна отримає F-16 вже взимку. Він тоді назвав українських пілотів винятковими і відзначив, що вони дуже швидко вчаться. 

F-16 Нідерданди

Фото: reuters

 

Тепер мова йде про те, що "шістнадцятки" будуть в Україні до кінця літа. Однак це вже не прогнози ЗМІ чи експертів, а офіційна інформація. 10 липня 2024 року вийшла спільна заява президента США Джо Байдена, прем'єрів Данії та Нідерландів, що останні дві країни вже почали процес передачі F-16 для України і ці винищувачі літатимуть в небі над Україною вже цього літа.

Про те, що "незабаром" американські винищувачі будуть в Україні говорив і Головнокомандувач ЗСУ. Так 16 липня 2024 року Олександр Сирський заявив, що українські війська систематично знищують засоби протиповітряної оборони Росії, щоб створити умови для успішного використання Україною ударної авіації, яка от-от прибуде.

Скільки F-16 отримає Україна

Наразі про передачу Україні винищувачів F-16 заявили чотири країни. Найбільше – 30 літаків – обіцяє передати Бельгія. Йдеться про 30 винищувачів. Щоправда є нюанс – темпи постачання від цієї країни напряму залежать від графіку отримання F-35 на заміну "шістнадцяткам". Тому Брюссель заявляв, що передасть три десятки літаків у період із 2024 і аж до 2028-го року. Київ називає такі темпи неприйнятними для України і просить пришвидшити процес.

Крім бельгійських літаків, Україна отримає 24 винищувачі від Нідерландів, 19 від Данії і 6 від Норвегії. таким чином вже є домовленості про 79 винищувачів.

Однак знову потрібно наголосити, що ці літаки передаватимуть поступово. Так, за даними джерел видання Bloomberg, влітку Україна отримає лише 6 літаків, а до кінця року – два десятки. 

Крім того, постачання залежатиме від того, як швидко Данія та Бельгія зможуть замінити свої F-16 новішими винищувачами. За оцінкою Defense Express, у короткостроковій перспективі (до кінця 2025 року) Україна може розраховувати лише на 40-50 винищувачів F-16 від країн, які вже заявили про передачу винищувачів.

Скільки винищувачів F-16 потрібно Україні

Натомість Україні необхідно значно більше, ніж 50 винищувачів за два роки. Володимир Зеленський, зокрема, казав, що "пів сотні літаків – це ніщо" і говорив про потребу у 128 винищувачів F-16.

"Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це – флот. І поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян, - ред.) дорівнятися у небі, це буде складно", – наголосив президент України в Інституті Рейгана.

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Дефіцит у 80-90 літаків, вважають оглядачі Defense Express, можна покрити лише завдяки США, які є найбільшими операторами цих літаків. Однак політики в Штатах неохоче говорять про перспективи передачі власних винищувачів Україні. 

F-16

Фото: gettyimages

 

"Але справа в тому, що Вашингтон із самого початку, як мінімум, не підтримував ідею з передачею F-16 до України. (...) Саме тому необхідна зміна позиції США, з наданням максимального пріоритету Україні щодо винищувачів, як це було зроблено із зенітними ракетами", – йдеться в матеріалі.

Серед ймовірних варіантів щоправда називали сценарій, за яким США викуплять для України 32 літаки F-16 у Греції.

Чи можна було швидше передати Україні винищувачі F-16

Попри те, що українські офіційні особи постійно намагаються підганяти західних партнерів щодо передачі винищувачів, військові експерти не вважають, що F-16 передають Україні повільно. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що так швидко свій повітряний флот не переоснащувала ще жодна країна. 

"Жодна країна так швидко не отримувала літаки F-16, і не переоснащувалася, як зараз відбувається з Україною. Основні проблеми стосуються підготовки пілотів. Наші партнери не можуть надати більшу кількість полігонів і тренувальних баз. Хоча пілоти, які були представлені Україною, вже пройшли певний рівень підготовки", – зауважив Згурець в етері телеканалу Еспресо.

Про брак кваліфікованих кадрів для управління F-16 згадували як в Україні, так і на Заході. Так видання Politico, що до кінця року Україна отримає два десятки літаків тому, що лише 20 українських пілотів F-16 закінчать навчання до того часу. А голова політради партії "Слуга народу" Давід Арахамія заявляв, що кількість обіцяних Україні літаків F-16 вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів.
Крім підготовки пілотів, Bloomberg описав ще низку проблем, пов'язаних із експлуатацією західних винищувачів. Видання пише, що проблеми були настільки серйозними, що через них виникали сумніви, чи взагалі передавати Україні F-16. Наприклад, йшлося про дефіцит злітно-посадкових смуг для цих літаків і вразливість щодо атак російської далекобійної зброї. 

Сергій Згурець також наголошує на цих проблемах. Зокрема експерт вважає, що росіяни постійно атакують крилатими ракетами летовище у Старокостянтинові, бо вважають його базовим для F-16. Однак є й інші аеродроми, які можна використовувати американським винищувачам. Крім того, Україна ймовірно триматиме частину літаків за кордоном.

"Спочатку має бути розгорнута протиповітряна оборона – захист баз. Адже будь-які західні винищувачі, що опиняться в Україні, стануть ціллю номер один. Кремль кине все, що для нього є, щоб знищити ці літаки на землі і максимально це розтиражувати, при будь-якому натяку на успіх. Для РФ це буде величезною перемогою – перекреслити зусилля стількох країн", – пояснив в етері телеканаду "Еспресо" головний редактор Defence Express Олег Катков.

Він звернув увагу на слова речника командування Повітряних сил про те, що F-16 перебуватимуть у захищених місцях. За словами військового експерта, мова йде про підземні споруди, де літаки будуть розташовані й де будуть обслуговуватися. Тобто йдеться про масштабний інфраструктурний проєкт.

Як допоможуть Україні винищувачі F-16

Сприймати американські винищувачі як "вундерваффе", що миттєво змінить перебіг військових дій, не потрібно, наголошує Сергій Згурець. 
"Кардинального впливу на зміну ситуації на полі бою на першому етапі F-16 не здійснять. Але в перспективі при набутті досвіду і збільшенні кількості літаків, їхній вплив буде зростати", – зазначив експерт у етері телеканалу "Еспресо".

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук наголошував, що F-16 допоможуть захистити ЗСУ і цивільних від ворожих літаків і гвинтокрилів у зоні бойових дій, а це збереже багато життів. Він також зазначив, що українська ППО, хоча й діє доволі ефективно, знищує близько 75% крилатих ракет та ударних дронів. Натомість F-16 можуть ефективно ліквідовувати повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до наших міст. 

Попри те, що російські ресурси часто публікують порівняльні таблиці характеристик винищувачів, з яких випливає, нібито літаки Су нічим не гірші, ніж F-16, вірити таким порівнянням не варто, кажуть експерти. У цих таблицях порівнюють такі параметри, як розміри чи швидкість, а вони насправді не є визначальними. 

Так ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман наголошує, що "ефки" випереджають російські винищувачі за багатьма параметрами.Так перевагою F-16, скажімо, є його менші розміри. Крім того, в американських винищувачів краща радіолокаційна система. Тобто F-16 "побачить" російські "сушки" і "міги" на більшій відстані, ніж вони його. 

Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю

Фото: Siły Powietrzne

 

"Велика різниця між всіма літаками РФ і F-16, яка полягає у тому, що F-16 менш помітний для радіолокаційних систем та бортових радарів ворога, бо у нього ефективна відбиваюча поверхня лише 1 кв.м, а МіГ-29 має 29 кв.м. Тобто F-16 менш помітний. Також у нього є бортовий радар, який бачить кілометрів на сто далі повітряну ціль, ніж ворог. І ракети, які використовує F-16, є більш далекобійними, які летять далі на 50-70 км, ніж ракети того ж МіГ-29", – зазначив військовий аналітик.

Гетьман каже, що можливий повітряний бій між МіГ-29 і F-16 просто не розпочався б через те, що F-16 побачить ворожий літак раніше і знищить його. Тому він вважає, що навіть 20-30 американських винищувачів можуть надати Україні перевагу у повітрі. На думку Гетьмана, кількадесят таких літаків – це краще, ніж пів тисячі "мігів".

По чому битимуть українські F-16

У травні цього року Україна та Бельгія уклали угоду, що забороняє застосовувати бельгійські військові матеріали поза українською територією. За словами прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо, це стосується й винищувачів F-16, якими бельгійська сторона посилюватиме українські Повітряні сили.

Однак інші партнери України не такі категоричні. Так прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не заперечує проти ударів України по цілях на території РФ винищувачами F-16, якщо вони відповідатимуть міжнародному праву.

"Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України – так", - заявила Фредеріксен.

Ще однозначнішою була заява представників Нідерландів. Ганке Брюїнс-Слот, яка до 2 липня 2024 року очолювала міністерство закордонних справ цієї країни, наголошувала, що Україна має повне право використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 проти цілей на території Росії для самозахисту власної території.

"Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї… Це загальний принцип", – зазначала Брюїнс-Слот. 

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ППО
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
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