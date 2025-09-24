“Ердоган змушений дивитися правді в очі": експерт-міжнародник Ференс про підтримку України
Президент Туреччини Реджеп Ердоган цілком реалістично оцінює перспективи допомоги України, адже, в сучасному світі ніхто не може гарантувати постійну фінансову та військову підтримку
Таку думку в етері Еспресо висловив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс.
"Я гадаю, що Ердоган намагається розплющити нам очі, або тим, хто ще не розуміє, що може відбутись із допомогою Україні. Частково я з цим погоджуюсь. Адже, далеко не потрібно ходити й згадати лише, що відбулось за останній рік у контексті видозмін, позиціювання, підтримки й обʼємності підтримки України після обрання президентом США Дональда Трампа. Як сьогодні можна щось гарантувати у сучасному світі на довгострокову перспективу!? Тому, хто щось подібне гарантує, звісно потрібно піддавати сумніву. З іншого боку, Україна не має інших опцій, окрім як працювати над тим, щоб наші партнери якомога довше і якомога у більших об'ємах нас підтримували, поки російсько-українська війна триває", - розповів Ференс.
Експерт наголосив, що Україні більш реалістично оцінювати перспективи щодо підтримки партнерів. Адже, навіть за часів президента Байдена, постачання військової допомоги часто затримувалось і не надходило в обіцяних обʼємах.
"Втім, потрібно й тверезо оцінювати те, що від дописів президента США Трампа чудес не буде. Навіть у цьому вимірі слова розходяться з деякими діями. До того ж Ердоган не тільки про Трампа говорив. Це були питання й до швидкості постачання озброєння при адміністрації Байдена, коли Зеленський публічно заявляв, що від обіцяного Україна отримала лише 10%. Потім звісно динаміка змінювалась, але потрібно завжди тверезо оцінювати ситуацію навколо", - підсумував він.
- У четвер, 25 вересня, американський лідер Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Білому домі
