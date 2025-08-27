Європейські армії замалі для розгортання свого контингенту в Україні, – дипломатка Зеркаль
В арміях ЄС немає обов'язкового призову, вони замалі для розгортання іноземного контингенту в Україні за аналогією з американськими силами в Південній Кореї
Про це LIGA.net сказала колишня заступниця глави МЗС України Лана Зеркаль.
"Коли йдеться про якийсь іноземний контингент на території України, то я завжди дуже скептично до цього ставлюся. Не тому, що я не вірю в неможливість іноземного контингенту, а тому, що я розумію, наскільки європейські армії взагалі малесенькі, і вони не зможуть зростати дуже швидко, тому що в них немає обов'язкового призову", – сказала дипломатка.
Вона зазначила, що витрати на оборону у країнах ЄС розплановані на роки, і різке збільшення контингентів можливе лише у віддаленій перспективі.
На відміну від Південної Кореї, де лінія розмежування сягає 250 км, в Україні зона бойових дій становить понад 1000 км, зауважила Зеркаль.
"Тому тут розраховувати на те, що хтось прийде, розмістить армію, як у Кореї, і ми будемо жити спокійно – важко. Варіант, який був десь застосований, до наших умов навряд чи підійде. Крім того, там був мандат ООН, мандату ООН в наших умовах не буде", – сказала дипломатка.
За словами Зеркаль, реальною гарантією безпеки для України може бути власна боєздатність і готовність партнерів забезпечувати її всім необхідним – від тренувань та ремонту техніки до супутникових послуг і розвідданих.
- Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
- Водночас Bloomberg повідомив, що у випадку ймовірної мирної угоди 10 європейських країн готові відправити своїх військових в Україну для гарантій безпеки.
- 20 серпня голова комітету бундестагу з оборони заявив, що Німеччина може відправити військових в Україну після укладання миру.
- Водночас Польща заявила, що не відправлятиме військових в Україну, бо має "інші завдання".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.38
- Актуальне
- Важливе