Європейські армії замалі для розгортання свого контингенту в Україні, – дипломатка Зеркаль

Про це LIGA.net сказала колишня заступниця глави МЗС України Лана Зеркаль.

"Коли йдеться про якийсь іноземний контингент на території України, то я завжди дуже скептично до цього ставлюся. Не тому, що я не вірю в неможливість іноземного контингенту, а тому, що я розумію, наскільки європейські армії взагалі малесенькі, і вони не зможуть зростати дуже швидко, тому що в них немає обов'язкового призову", – сказала дипломатка.

Вона зазначила, що витрати на оборону у країнах ЄС розплановані на роки, і різке збільшення контингентів можливе лише у віддаленій перспективі.

На відміну від Південної Кореї, де лінія розмежування сягає 250 км, в Україні зона бойових дій становить понад 1000 км, зауважила Зеркаль.

"Тому тут розраховувати на те, що хтось прийде, розмістить армію, як у Кореї, і ми будемо жити спокійно – важко. Варіант, який був десь застосований, до наших умов навряд чи підійде. Крім того, там був мандат ООН, мандату ООН в наших умовах не буде", – сказала дипломатка.

За словами Зеркаль, реальною гарантією безпеки для України може бути власна боєздатність і готовність партнерів забезпечувати її всім необхідним – від тренувань та ремонту техніки до супутникових послуг і розвідданих.