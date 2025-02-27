Фактично РФ пропонує США спільно мародерити на ТОТ України, - ексголова Луганської ОВА Гайдай
Голова Луганської ОВА у 2019-2023 рр. Сергій Гайдай вважає, що Росія намагається легалізувати мародерство на ТОТ України, пропонуючи США співпрацю в розробці й видобутку корисних копалин
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я багато спілкувався й спілкуюсь з людьми, які займались питанням рідкісноземельних металів в Україні. Дехто з них зараз воює. Є підприємці, які займались георозвідкою і домовленостями між Україною та західними країнами щодо розробки деяких копалин. За інформацією Forbes, на території України знаходяться родовища на суму понад $14 трлн. З них $3,2 трлн лише на території Луганської області. Тобто достатньо велика кількість таких копалин припадає саме на Луганську область", - пояснив Гайдай.
Гайдай наголосив, що військово-політичне керівництво має більше уваги приділяти й пояснювати адміністрації Трампа, що розробка й видобуток копалин на ТОТ України разом з Росією фактично буде мародерством.
"Що стосується всіх цих заяв і домовленостей російського диктатора з Трампом, то це фактично мародерство. В нас, на жаль, дуже мало про це говорять в інформаційному полі, але Росія пропонує США разом мародерити на тимчасово окупованих територіях України. Тому більше слід уваги приділяти цьому питанню і я гадаю, що зараз команда президента України має працювати, щоб донести до адміністрації Трампа правду і називати речі своїми іменами", - додав він.
- 25 лютого очільник Кремля Володимир Путін запросив іноземних партнерів, зокрема США, до спільної роботи у сфері рідкісноземельних металів. Зокрема, пропонував розробляти їх на окупованих територіях України.
- 26 лютого у NBC News повідомили, що Росія запропонувала адміністрації президента США Дональда Трампа потенційну угоду, за якою Сполучені Штати отримали б певну частку власності на рідкісноземельні мінерали та цінні метали на тимчасово окупованих частинах Донецької та Запорізької областей
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