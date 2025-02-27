Фактично РФ пропонує США спільно мародерити на ТОТ України, - ексголова Луганської ОВА Гайдай

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я багато спілкувався й спілкуюсь з людьми, які займались питанням рідкісноземельних металів в Україні. Дехто з них зараз воює. Є підприємці, які займались георозвідкою і домовленостями між Україною та західними країнами щодо розробки деяких копалин. За інформацією Forbes, на території України знаходяться родовища на суму понад $14 трлн. З них $3,2 трлн лише на території Луганської області. Тобто достатньо велика кількість таких копалин припадає саме на Луганську область", - пояснив Гайдай.

Гайдай наголосив, що військово-політичне керівництво має більше уваги приділяти й пояснювати адміністрації Трампа, що розробка й видобуток копалин на ТОТ України разом з Росією фактично буде мародерством.

"Що стосується всіх цих заяв і домовленостей російського диктатора з Трампом, то це фактично мародерство. В нас, на жаль, дуже мало про це говорять в інформаційному полі, але Росія пропонує США разом мародерити на тимчасово окупованих територіях України. Тому більше слід уваги приділяти цьому питанню і я гадаю, що зараз команда президента України має працювати, щоб донести до адміністрації Трампа правду і називати речі своїми іменами", - додав він.