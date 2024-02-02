Фінляндія почала "розконсервовувати" свій головний козир на випадок війни у Європі, - Defence Express

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Поки в Європейському Союзі не завжди розуміють у повному обсязі рівень загроз. Є певні особи, які говорять, що треба готуватися до війни, що в ЄС вже йде передвоєнний час. Але на практиці ми бачимо іншу картину, коли не розгортаються відповідні потужності оборонних підприємств у деяких країнах Європи. Є складності з виконанням навіть власних обіцянок щодо боєприпасів", - прокоментував військовий експерт.

На його думку, це результат стагнації оборонно-промислового комплексу (ОПК) в європейських країнах протягом десятків років, починаючи з завершення холодної війни.

"Попри багато закликів, мало що відбувається, бо деякі країни розгойдують свій ОПК, а деякі навіть і не докладають відповідних зусиль. Є чудовий приклад – Фінляндія, яка вже почала розконсервовувати свій головний козир у рукаві відносно війни у Європі. Як виявилося, Фінляндія роками створювала відповідні запаси виробничих ліній для виготовлення військової продукції, але на цивільних підприємствах. Міноборони Фінляндії закуповувало виробничі лінії, ставило їх на заводах, майстернях, щоб у певний день "Д" ці підприємства почали виробляти патрони, гранати, боєприпаси, комплектуючі або могли ремонтувати військову техніку. І це все роками утримувалося. Готувалися люди, які просто були у такому сплячому режимі. Зараз такий резервний ОПК, як повідомили у міноборони Фінляндії, починає працювати поки в тестовому режимі", - зауважив головний редактор Defence Express.

Олег Катков резюмував, що приклад Фінляндії, яка десятиріччями готувалася не просто до війни, а до затяжної війни, говорить про те, що перевагу буде мати та країна, яка має розвинутий та розгалужений ОПК.