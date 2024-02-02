Фінляндія почала "розконсервовувати" свій головний козир на випадок війни у Європі, - Defence Express
Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, зазначив, що Фінляндія роками створювала та утримувала на цивільних підприємствах відповідні запаси виробничих ліній для виготовлення військової продукції, які зараз починають працювати у тестовому режимі
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Поки в Європейському Союзі не завжди розуміють у повному обсязі рівень загроз. Є певні особи, які говорять, що треба готуватися до війни, що в ЄС вже йде передвоєнний час. Але на практиці ми бачимо іншу картину, коли не розгортаються відповідні потужності оборонних підприємств у деяких країнах Європи. Є складності з виконанням навіть власних обіцянок щодо боєприпасів", - прокоментував військовий експерт.
На його думку, це результат стагнації оборонно-промислового комплексу (ОПК) в європейських країнах протягом десятків років, починаючи з завершення холодної війни.
"Попри багато закликів, мало що відбувається, бо деякі країни розгойдують свій ОПК, а деякі навіть і не докладають відповідних зусиль. Є чудовий приклад – Фінляндія, яка вже почала розконсервовувати свій головний козир у рукаві відносно війни у Європі. Як виявилося, Фінляндія роками створювала відповідні запаси виробничих ліній для виготовлення військової продукції, але на цивільних підприємствах. Міноборони Фінляндії закуповувало виробничі лінії, ставило їх на заводах, майстернях, щоб у певний день "Д" ці підприємства почали виробляти патрони, гранати, боєприпаси, комплектуючі або могли ремонтувати військову техніку. І це все роками утримувалося. Готувалися люди, які просто були у такому сплячому режимі. Зараз такий резервний ОПК, як повідомили у міноборони Фінляндії, починає працювати поки в тестовому режимі", - зауважив головний редактор Defence Express.
Олег Катков резюмував, що приклад Фінляндії, яка десятиріччями готувалася не просто до війни, а до затяжної війни, говорить про те, що перевагу буде мати та країна, яка має розвинутий та розгалужений ОПК.
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