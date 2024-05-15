Фінська Metsä Group продала всі дочірні підприємства в Росії
Фінська компанія деревообробки Metsä Group завершила продаж усіх дочірніх компаній у Росії
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що Metsä Group 13 травня завершила транзакцію, в результаті якої VLP Group отримала право власності дочірні підприємства групи:
- ТОВ "Метса Свір";
- ТОВ "Метса Форест Санкт-Петербург";
- ТОВ "Метса Форест Підпорожжя";
- ТОВ "Метса Борд Рус".
Ціну угоди не розголошують.
Довідково. Фінська компанія Metsä Group володіла міноритарним пакетом акцій VLP Group протягом 2003-2017 років. Однак у 2022 році Metsä Group припинила свою діяльність в Росії, включаючи діяльність лісопильного заводу "Свір" та заготівлю деревини та продаж картону.
- Портовий оператор Multi-Link Terminals, який працює у Фінляндії, наполовину належить російській компанії. Голова правління має російське громадянство і перебуває у санкційному списку України.
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