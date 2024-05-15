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Фінська Metsä Group продала всі дочірні підприємства в Росії

15 травня, 2024 середа
05:44
Війна з Росією санкції проти Росії
Зміст

Фінська компанія деревообробки Metsä Group завершила продаж усіх дочірніх компаній у Росії

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Metsä Group 13 травня завершила транзакцію, в результаті якої VLP Group отримала право власності дочірні підприємства групи:

  • ТОВ "Метса Свір";
  • ТОВ "Метса Форест Санкт-Петербург";
  • ТОВ "Метса Форест Підпорожжя";
  • ТОВ "Метса Борд Рус".

Ціну угоди не розголошують.

Довідково. Фінська компанія Metsä Group володіла міноритарним пакетом акцій VLP Group протягом 2003-2017 років. Однак у 2022 році Metsä Group припинила свою діяльність в Росії, включаючи діяльність лісопильного заводу "Свір" та заготівлю деревини та продаж картону. 

  • Портовий оператор Multi-Link Terminals, який працює у Фінляндії, наполовину належить російській компанії. Голова правління має російське громадянство і перебуває у санкційному списку України.

Теги:
Світ
Економіка
Росія
Фінляндія
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