Фінська Metsä Group продала всі дочірні підприємства в Росії

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Metsä Group 13 травня завершила транзакцію, в результаті якої VLP Group отримала право власності дочірні підприємства групи:

ТОВ "Метса Свір";

ТОВ "Метса Форест Санкт-Петербург";

ТОВ "Метса Форест Підпорожжя";

ТОВ "Метса Борд Рус".

Ціну угоди не розголошують.

Довідково. Фінська компанія Metsä Group володіла міноритарним пакетом акцій VLP Group протягом 2003-2017 років. Однак у 2022 році Metsä Group припинила свою діяльність в Росії, включаючи діяльність лісопильного заводу "Свір" та заготівлю деревини та продаж картону.