Фронт уже не поруч з громадою, фронт у самій громаді, - журналістка Бірюкова про Покровський напрямок

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Покровськ виглядає дуже сумно. Постійно чути вибухи артилерії, прилітають КАБи, і весь Покровськ контролюється FPV-дронами. Варто зазначити, що Покровська громада складається з 40 населених пунктів. Серед них два великих міста – Покровськ і Родинське. Фронт уже не поруч з громадою, фронт у самій громаді. З 40 населених пунктів три вже є сірою зоною", - наголосила Бірюкова.

За словами журналістки, У Покровську залишається близько 11 тисяч мешканців. Половина з них – це працівники критичної інфраструктури: залізничники, шахтарі, комунальники, енергетики, газовики. Інші, близько 5 тисяч, – це, ймовірно, члени родин цих людей. Покровськ – це місто, яке тримає фронт. Це тил фронту. І саме ця кількість людей допомагає забезпечувати фронт.

"Проте у Покровську частково ще є газопостачання та електрика, опалення немає. Укрпошта планує зупинити свою роботу. У Покровську працюють ще невеличкі крамнички, є маленький стихійний ринок, функціонують декілька аптек. Але фронт настільки близько до міста, що всі підприємці поступово будуть змушені закриватися", - зауважила Бірюкова.