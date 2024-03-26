Генерал Ходжес припустив, чи США справді вимагали від України припинити удари по російських НПЗ

Про це він заявив у інтерв'ю BBC.

"Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, – це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. НПЗ є законними цілями", - висловився Ходжес щодо того, чи вважає він, що США дійсно просили Україну припинити удари по російських НПЗ.

За словами генерал-лейтенанта, погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об’єктах.

На думку Ходжеса, це вказує на той факт, що адміністрація президента США досі чітко не визначилася зі своїми стратегічними цілями.

"Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", - наголосив екскомандувач сухопутних сил США у Європі.