Генерал Ходжес припустив, чи США справді вимагали від України припинити удари по російських НПЗ
Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що російські нафтопереробні заводи є законною ціллю ударів України, тож Київ має ігнорувати заклики Вашингтона припинити ці атаки
Про це він заявив у інтерв'ю BBC.
"Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, – це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. НПЗ є законними цілями", - висловився Ходжес щодо того, чи вважає він, що США дійсно просили Україну припинити удари по російських НПЗ.
За словами генерал-лейтенанта, погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об’єктах.
На думку Ходжеса, це вказує на той факт, що адміністрація президента США досі чітко не визначилася зі своїми стратегічними цілями.
"Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", - наголосив екскомандувач сухопутних сил США у Європі.
- 22 березня у Financial Times із посиланням на власні джерела повідомили, що Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки це може призвести до зростання світових цін. Водночас Білий дім не став коментувати публікації.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов під час виступу на Київському безпековому форумі зазначив, що це наша війна і ми ні в кого не будемо питати дозволу щодо військово-промислового комплексу РФ.
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