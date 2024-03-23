У Білому домі відмовилися коментувати позицію США щодо ударів України по НПЗ у РФ

З відповідною заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Я не говоритиму про деталі, оприлюднені в пресі. Єдине, що я вам скажу – це те, про що говорив раніше – ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії", - зауважив представник адміністрації Байдена.