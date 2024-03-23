У Білому домі відмовилися коментувати позицію США щодо ударів України по НПЗ у РФ
Білий дім не став коментувати публікації Financial Times нібито США зверталися до українських спецслужб із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах, які негативно впливають на глобальний ринок пального
З відповідною заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Я не говоритиму про деталі, оприлюднені в пресі. Єдине, що я вам скажу – це те, про що говорив раніше – ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії", - зауважив представник адміністрації Байдена.
- Нагадаємо, в п’ятницю, 22 березня, газета Financial Times із посиланням одразу на три джерела поширила інформацію, ніби американська адміністрація могла закликати Україну припинити удари по російських НПЗ.
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