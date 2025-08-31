Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Попри заяви начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, російським військам не вдалося встановити контроль над жодним великим містом України. Натомість лише від початку року росіяни втратили майже 210 тисяч солдатів убитими та пораненими, понад 2,1 тисячі бронемашин, 1201 танк, 7303 артсистеми та 157 РСЗВ.

За підрахунками українських військових, з початку 2025 року загальні втрати армії РФ перевищили 291 тисячу осіб. Масове нагородження понад 120 тисяч російських військових Генштаб назвав підтвердженням масштабів цих втрат.

Зазначається, що фейкові заяви кремля про створення так званих "зон безпеки" в Сумській та Харківській областях покликані замаскувати провали наступальних операцій. Натомість українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку та Андріївку й витісняють окупантів з інших прикордонних сіл.

У Генштабі також наголосили, що російські твердження про "високоточні удари по військових цілях" та "знищення української ракетної промисловості" є пропагандистськими вигадками. Як доказ навели постійні влучні удари ЗСУ по військових об’єктах у глибині РФ, а також жертви серед цивільних від російських атак. Лише обстріл Києва 28 серпня забрав життя 25 людей, серед яких четверо дітей.

"Підсумковий звіт генерала Герасимова — типовий зразок кремлівської брехні. Українські Сили оборони тримають фронт, нищать та виснажують окупанта, і жодна пропаганда не приховає провал російської кампанії", – підсумували у Генштабі.