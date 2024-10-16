Голова Євроради Мішель запросив Зеленського на саміт, щоб представити план перемоги

Що відомо про План перемоги

На саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії 9 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що перший пункт Плану перемоги України стосується дефіциту геополітичної впевненості в Європі. Також він охоплює посилення НАТО, що дасть змогу забезпечити російському диктатору Володимиру Путіну геополітичну втрату.

У Лондоні Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги. Також глава держави поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.