Голова Євроради Мішель запросив Зеленського на саміт, щоб представити план перемоги
Голова Європейської Ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського представити його план перемоги на саміті Євроради
Про це він повідомив у Х.
"Я запросив президента Зеленського на саміт Європейської Ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України та представити свій план перемоги", - написав він.
Що відомо про План перемоги
На саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії 9 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що перший пункт Плану перемоги України стосується дефіциту геополітичної впевненості в Європі. Також він охоплює посилення НАТО, що дасть змогу забезпечити російському диктатору Володимиру Путіну геополітичну втрату.
У Лондоні Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги. Також глава держави поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
11 жовтня Зеленський під час візитів до Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії представив союзникам український План перемоги.
Президент України Володимир Зеленський виступить на наступному засіданні Європейської Ради 17-18 жовтня представить План перемоги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.81Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе