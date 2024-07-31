ГУР провело одну з найбільших кібератак на інтернет-інфраструктуру Росії, - ЗМІ

Про це повідомили джерела Бабеля, Суспільного та NV.

Зазначається, що кіберфахівці ГУР протягом тижня атакували критично важливі ресурси Росії й отримали доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Зокрема були уражені онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдери телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенжери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

У спецслужбах зазначили, що усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були задіяні в підтримці або фінансуванні збройної агресії Росії проти України.

Також під атаку хакерів потрапили російські ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, "Ак Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк "Дом. Р" та Банк Росії. До того ж в останній день атаки вразили ресурси Міноборони РФ, МВС і Федеральної податкової служби.

У ГУР додали, що станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.

"Звісно, це лише прелюдія до ще більш цікавих подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. Настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского "Чєбурнету" з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру" - сказав виданням співрозмовник в ГУР.

Що відомо про кібератаку ГУР

У четвер, 23 липня, стало відомо, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України третю добу атакують банківську систему РФ - це паралізувало роботу ключових банківських установ.

Згодом "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбам повідомило, що на території Росії фіксуються проблеми зі зняттям готівки у банкоматах.

За інформацією джерела, кіберфахівці ГУР здійснили атаку на російський банківський сектор (прим. - який залучений у фінансування агресії РФ проти України). Операція триває вже кілька днів і набирає обертів.

Крім того, кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони 29 липня атакували Центробанк РФ, який забезпечує російську агресію проти України.