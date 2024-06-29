Інформація про те, що окупанти відступають з Вовчанська та Глибокого, не відповідає дійсності, - командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз шириться інформація про те, що окупанти нібито відступають з Вовчанська та Глибокого. Хочу наголосити, що за останній рік я не пригадаю періоду, коли противник відступав би. На всіх територіях, які нам вдалось повернути й деокупувати, тривали важкі та складні бої. На кожній ділянці фронту ми маємо зустрічні бої. Після відбиття тієї чи іншої позиції противник обовʼязково контратакує з ціллю повернути втрачені позиції. Противник має більше сил та засобів. Тож, коли ви чуєте, що ситуація стабілізована, або Сили оборони мають тактичну ініціативу, то варто розуміти, що в цей час далі тривають дуже складні бої", - пояснив Федоренко.

За словами військовослужбовця, Сили оборони щодня мають потребу в засобах ураження, зокрема БПЛА, що стримувати противника.

"Коли ми перебуваємо в активній обороні, то це одні витрати в засобах, а коли контратакуємо, то зовсім інші. Звісно, що в обох випадках це значні ресурси. Зокрема, це БПЛА. Бо спочатку тобі потрібно розбити позиції противника, потім знищити резерви, які ворог намагається залучати для контратаки й на сам кінець потрібно зробити все можливе, щоб окупанти не дійшли до тої чи іншої позиції. Саме тому Сили оборони щодня потребують чималої кількості засобів ураження", - додав він.