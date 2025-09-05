Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Хибно вважати, що Путін завжди виконує свої ультиматуми, - експосол США у РФ Макфол
Ексклюзив

Хибно вважати, що Путін завжди виконує свої ультиматуми, - експосол США у РФ Макфол

Віталій Бесараб
5 вересня, 2025 п'ятниця
21:47
Війна з Росією Російський диктатор Володимир Путін

Захід значною мірою переоцінив погрози ядерною зброєю російського диктатора Путіна, який використовує свої ультиматуми для досягнення бажаного

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

"Захід має зробити непростий, але очевидний висновок: умиротворення Путіна не працює. Якщо його заспокоювати, стелити перед ним червону доріжку чи погоджуватися на його вимоги, він лише проситиме більше. Саме це ми бачили зовсім недавно. Коли президент Трамп робив йому поступки замість того, щоб твердо сказати: "досить!", Путін лише підвищував ставки. Він навіть висунув абсурдну вимогу – відкотити НАТО до меж 1990-х років. Це повний нонсенс.Він лише підняв планку вимог: зажадав, щоб ваші воїни залишили територію Донбасу, яку вони нині контролюють, і наполягав, щоб Захід припинив постачати Україні зброю. Така стратегія не спрацювала. Це означає, що і Захід, і президент Трамп повинні змінити свій підхід", - розповів Макфол.

Дипломат зауважив, що довше Путін буде тягнути час і намагатись показати Дональда Трампа слабким, то більше президент США втрачатиме терпіння до російського диктатора.

"Сьогодні очевидно одне – Трамп не любить виглядати слабким і не терпить, коли складається враження, що ним маніпулюють. І що довше Путін намагається чинити саме так, то більше напруги виникатиме і для самого Трампа, і для його адміністрації", - додав він.

Макфол також наголосив, що Путін майже завжди блефує. Зокрема, Захід дуже переоцінив його погрози ядерною зброєю.

"Ще один важливий момент про Путіна: хибно вважати, що він завжди виконує свої ультиматуми. Так, у 2022 році, коли він погрожував повномасштабним вторгненням в Україну, він справді це зробив. Проте його погрози застосувати ядерну зброю ми значною мірою переоцінили. Ці заяви викликали надмірну обережність Заходу саме тоді, коли посилена військова допомога Україні могла б значно пришвидшити завершення війни – у той момент, коли Україна наступала, а Росія перебувала в обороні", - резюмував дипломат.

  • Президент України провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Володимир Зеленський заявив, що Путін вдає, наче йому й не потрібен мир.
  • Раніше російський диктатор Володимир Путін запросив Володимира Зеленського до Москви. Путін заявив, що "Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки" президенту України у Москві, якщо він приїде на зустріч.
  • Путін наголосив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ.

 

Теги:
Україна
Росія
зброя
Володимир Путін
Захід
ядерна зброя
санкції проти Росії
Дональд Трамп
США
ядерна небезпека
зброя для України
