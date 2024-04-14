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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Хто брав участь у АТО добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі, - Сирський

Хто брав участь у АТО добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі, - Сирський

14 квітня, 2024 неділя
08:46
Війна з Росією Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

Рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення РНБО розпочалася Антитерористична операція

Про це нагадав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що оголошення Антитерористичної операції - стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля Володимира Путіна. 

"З честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції", - наголосив Сирський.

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Головком подякував кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть. 

"Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі. Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям! Боротьба триває. Усі хто брав участь у Антитерористичній операції дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі!" - підкреслив Сирський.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у привітанні до Дня українського добровольця згадав оборонців Майдану, які пішли на війну 10 років тому та перших, хто долучився до війська у лютому 2022-го.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
АТО
Слов'янськ
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