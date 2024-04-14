Хто брав участь у АТО добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі, - Сирський

Про це нагадав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що оголошення Антитерористичної операції - стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля Володимира Путіна.

"З честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції", - наголосив Сирський.

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Головком подякував кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть.

"Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі. Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям! Боротьба триває. Усі хто брав участь у Антитерористичній операції дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі!" - підкреслив Сирський.