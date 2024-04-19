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"Київ продовжує анонсувати теракти по території РФ": російські фейки і маніпуляції за 18 квітня

19 квітня, 2024 п'ятниця
04:27
Війна з Росією Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 18 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російське пропагандистське видання ТАСС поширило інформацію: "ЗСУ знову атакували тренажерний центр ЗАЕС, дрон був нейтралізований над дахом корпусу".

Дезінформація: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "Київ продовжує відкрито анонсувати теракти по території РФ". 

Маніпуляція: Прессекретар Путіна Пєсков заявив: "Допомога США Україні не здатна вплинути на результат розвитку ситуації на фронтах".

  • Російський державний пропагандистський канал "Перший" показав сюжет про буцімто канадських найманців у лавах ЗСУ.
Теги:
Світ
Володимир Путін
теракт
Дмитро Пєсков
окупанти
Марія Захарова
фейк
США
Військові новини
допомога США Україні
пропаганда
Запорізька АЕС
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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