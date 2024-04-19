"Київ продовжує анонсувати теракти по території РФ": російські фейки і маніпуляції за 18 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російське пропагандистське видання ТАСС поширило інформацію: "ЗСУ знову атакували тренажерний центр ЗАЕС, дрон був нейтралізований над дахом корпусу".

Дезінформація: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "Київ продовжує відкрито анонсувати теракти по території РФ".

Маніпуляція: Прессекретар Путіна Пєсков заявив: "Допомога США Україні не здатна вплинути на результат розвитку ситуації на фронтах".